«Сбер» представил GigaChat 2.0 – обновленную линейку языковых моделей. По данным бенчмарка MERA для русского языка, модель GigaChat 2 MAX занимает первое место среди всех нейросетей в тестах на русском, превосходя по многим показателям такие зарубежные аналоги, как GPT-4o, DeepSeek-V3, LLaMA-70B и Qwen2.5.

Весь модельный ряд получил значительное обновление: контекстное окно моделей выросло в четыре раза (до 200 страниц A4 против прежних 48), они стали в два раза точнее следовать инструкциям пользователя и на 25% лучше отвечать на вопросы. GigaChat 2 Pro демонстрирует качество на уровне предыдущей версии MAX, а GigaChat 2 Lite сопоставима с прежней версией Pro, но потребляет меньше ресурсов, рассказали в «Сбере».

На базе GigaChat 2.0 компании смогут создавать собственных ИИ-агентов, способных решать сложные многокомпонентные задачи. Модели стали лучше справляться с математическими задачами, получили более обширные знания в естественных и гуманитарных науках, улучшили способности к программированию. Для разработки агентов можно использовать популярный SDK LangChain, с которым GigaChat полностью совместим.

Сравнение GigaChat в бенчмарке MERA. Фото: Сбер

«GigaChat 2.0 — не просто рост метрик и технических характеристик, а значительный шаг в развитии русскоязычных больших языковых моделей (LLM). Мы создали модель на уровне лучших мировых решений, а в задачах на русском языке модель превосходит большинство из них. Сильные отечественные нейросети стратегически важны для любого бизнеса, который ведет свою деятельность в России. 15 тыс. внешних клиентов уже используют GigaChat, и мощное обновление нашей линейки позволит еще большему числу клиентов эффективнее решать огромный спектр задач», — заявил Андрей Белевцев, старший вице-президент и руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка.

Вся линейка GigaChat 2.0 доступна бизнесу в облаке через API, а также может быть развернута локально в инфраструктуре компании. Пользователи сохраняют доступ к моделям первого поколения и могут протестировать новую версию перед переходом на нее. Для подбора оптимальной модели и промптов не требуется глубоких знаний программирования.