Технологическое подразделение «Сбера» — «Сбертех» — зарегистрировало новую компанию по разработке программного обеспечения. ООО «Сверхтех» создано 30 мая 2025 года на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Основными направлениями деятельности станут разработка высокотехнологичного ПО и создание инструментов для цифровых продуктов.

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98% уставного капитала «Сверхтеха» принадлежит «Сбертеху», оставшиеся 2% — компании «Т-360», которая специализируется на разработке ПО. «Т-360» входит в структуру ООО «Цифровые активы» — организации в сфере управления финансово-промышленными комплексами.

Создание «Сверхтеха» происходит на фоне активного роста спроса на российские ИТ-решения. По мнению экспертов, новая компания может сосредоточиться на разработке решений для цифровой трансформации госуправления и образовательных систем, учитывая ее локацию в «Сириусе».

Аналитики предполагают, что инвестиции в проект могут превысить 300 млн руб., а в команду войдут как сотрудники «Сбертеха», так и специалисты из «Сириуса».

Крупные банки, включая «ВТБ», «Газпромбанк» и «Альфа-банк», уже имеют собственные ИТ-подразделения. Однако малые и средние кредитные организации часто вынуждены использовать готовые решения из-за нехватки ресурсов на индивидуальную разработку.

Эксперты отмечают, что российский рынок все еще испытывает дефицит в области Big Data, инвестиционных платформ и ИИ-решений. Появление «Сверхтеха» может усилить конкуренцию среди отечественных разработчиков и ускорить создание полноценных аналогов зарубежного ПО.

Запуск нового разработчика соответствует стратегии «Сбера» по развитию собственной ИТ-экосистемы. Компания, вероятно, будет разрабатывать продукты как для внутренних нужд холдинга, так и для внешних заказчиков, включая решения на основе искусственного интеллекта.

Этот шаг также отражает общий тренд на импортозамещение в ИТ-секторе после ухода международных вендоров с российского рынка.