В работе облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) произошел сбой, который привел к проблемам у множества зависимых платформ, включая Snapchat, Perplexity и Zoom. Инцидент затронул пользователей по всему миру, и специалисты компании уже занимаются его устранением.

Downdetector

Согласно данным на сайте AWS, несколько служб пострадали от операционных проблем в регионе US-EAST-1. Проблемы начались в понедельник, 20 октября, вызвав глобальные последствия для компаний, использующих инфраструктуру Amazon. На платформе Downdetector зафиксировано более 15 тыс. жалоб на сбой.

Среди пострадавших — Perplexity, Coinbase, Duolingo, Signal, Airtable, Canva, Snapchat, Fortnite, Zoom и другие сервисы.

Обновления от AWS указывают на прогресс. В 12:27 по мск компания сообщила о значительных признаках восстановления, отметив, что большинство запросов теперь обрабатываются успешно, но остается очередь отложенных.

Специалисты AWS выявили возможную причину повышенных ошибок. По их словам, из-за сбоя в системе, которая помогает компьютерам находить нужные серверы (DNS), перестала работать часть облачного сервиса Amazon (DynamoDB). Из-за этого «упали» многие сайты и приложения по всему миру.