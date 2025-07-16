Согласно исследованию SuperJob, для полного ощущения счастья россиянам в среднем требуется 257 тыс. руб. в месяц. Эта цифра на 3% превышает показатели сентября 2024 года и на 47% больше, чем десять лет назад.

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Мужчинам для удовлетворения жизнью нужно 280 тыс. руб., тогда как женщинам достаточно 235 тыс. руб. Разрыв заметен и среди доходных групп: респонденты с зарплатой до 50 тыс. руб. мечтают о 200 тыс. руб., а те, кто получает свыше 100 тыс. руб., называют сумму в 300 тыс. руб.

Образование и возраст также влияют на ожидания. Выпускники средних специальных учебных заведений называли в среднем 221 тыс. руб., а обладатели высшего образования — 287 тыс. руб.

Молодежь до 24 лет считает достаточным 192 тыс. руб., тогда как россияне старше 45 лет ориентируются на 272 тыс. руб.

Самые высокие запросы оказались у москвичей — 290 тыс. руб. Далее следуют жители Владивостока (276 тыс. руб.) и петербуржцы (264 тыс. руб., +10% за год).

В топ-5 вошли также Ростов-на-Дону (260 тыс. руб.) и Тюмень (255 тыс. руб.). Наиболее скромные ожидания у кировчан — им хватило бы 204 тыс. руб.

Исследование показывает, что чем выше социальный статус и доход, тем больше средств требуется человеку для ощущения счастья.