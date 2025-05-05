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Сделай сам: ученые опубликовали инструкцию по сборке собственного андроида

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли разработали гуманоидного робота Berkeley Humanoid Lite, которого может собрать любой обладатель 3D-принтера. При этом стоимость всей машины не превышает $5 тыс. Это намного дешевле коммерческих роботов, стоимость которых часто превышает $100 тыс.

Фото: University of California, Berkeley

Робот высотой 0,8 м и весом 16 кг имеет 3D-печатные циклоидальные редукторы для двигателей, которые отличаются высокой прочностью и компактностью. Для создания робота требуется 22 таких привода, а все детали, которые нельзя напечатать, можно легко приобрести в интернет-магазине. Для печати деталей достаточно 3D-принтера с рабочей зоной 200x200x200 мм, а для придания дополнительной прочности в конструкции используются алюминиевые элементы.

Несмотря на то что робот почти полностью напечатан на 3D-принтере, он способен ходить и прыгать. Им также можно управлять дистанционно. Устройство оснащено системой обучения с подкреплением для развития двигательных навыков как в симуляциях, так и в реальной среде, что делает его эффективным для исследовательских целей.

Разработчики стремятся решить проблему ограниченного доступа к гуманоидным технологиям из-за высокой стоимости и закрытых исходных кодов существующих решений. Все чертежи, CAD-файлы, программный код и учебные ресурсы для Berkeley Humanoid Lite находятся в свободном доступе на официальной странице GitHub, где также можно найти руководства по управлению и обучению робота.

Эксперименты показали, что все навыки робота можно довольно легко перенести из виртуальной симуляции на реальное оборудование, что подтверждает пригодность платформы для научных исследований.

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