Первый МГМУ имени И. М. Сеченова и Департамент здравоохранения Москвы объявили о запуске магистратуры «Информационные системы и технологии», направленной на подготовку экспертов в области цифрового здравоохранения. Программа стартует с 1 сентября 2025 года. Подробности — в распоряжении «Инк.»

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Магистратура рассчитана на выпускников ИТ-направлений, медиков, желающих освоить цифровые технологии, и магистров, стремящихся к управлению цифровыми проектами в здравоохранении.

Студенты научатся применять искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение в области здравоохранения. Среди ключевых дисциплин — защита информации, управление изменениями при внедрении цифровых технологий в здравоохранении и другие.

Занятия пройдут в Центре цифровой медицины университета, а практика — в учреждениях Депздрава Москвы. Обучение длится два года в очной форме. Выпускники смогут стать ИТ-специалистами в медицине, разработчиками программного обеспечения аналитиками данных или менеджерами цифровых проектов

Замруководителя Депздрава Москвы Илья Тыров подчеркнул, что программа готовит профессионалов, способных внедрять цифровые технологии в практику. Студенты будут работать с реальными данными и задачами, взаимодействуя с экспертами, что обеспечит глубокое понимание отрасли, добавил он.