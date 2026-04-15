В апреле 2026 года соцсети накрыла вирусная волна: англоязычная версия советского хита «Седая ночь», исполненная голосом Канье Уэста, стала хитом интернета. Трек набрал более 300 тыс. прослушиваний в Shazam, а в Яндекс Музыке — более 500 тыс.

Однако трек Silver Night не имеет отношения к реальному Канье Уэсту — вокал, текст и кинематографичный видеоряд полностью сгенерированы ИИ. За несколько дней видео собрало более 1,3 млн просмотров в TikTok и Reels, а сам трек вырвался в топы пользовательских запросов Shazam (около 326 тыс. поисков), получив дополнительный импульс после репоста Тимати.

Silver Night сохраняет темп и классическую поп-структуру оригинала Юрия Шатунова, но берет слушателя мощным контрастом: знакомая с детства мелодия из 1980-х звучит в фирменной подаче Канье Уэста на английском языке. Пользователи сети признаются, что сначала не понимают, что песня сгенерирована. Иностранцы пишут в комментариях на Reddit, что трек довел их до слез, а осознание того, что это работа нейросети, лишь усиливает шок-эффект.

Одной из особенностей феномена стало размытие авторства — типичная черта нового децентрализованного ИИ-контента. В сети гуляют разные версии от авторов с никами DJ SHOXI, TimeMachine AI и случайных YouTube-каналов.

Одним из популяризаторов называют пользователя @augustseptemberov, который ранее уже создавал громкие нейро-каверы: Билли Айлиш пела «Прекрасное далеко», Эминем исполнял «Мою игру» Басты, а Stromae — «Миллион алых роз». Однако ни один из прошлых экспериментов не достигал масштабов Silver Night.

Музыкальные эксперты отмечают, что успех этого вирусного хита наглядно доказывает, что искусственный интеллект способен создавать мировые «фейковые хиты», вызывающие у людей реальные сильные эмоции, без участия оригинальных артистов.

