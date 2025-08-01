Остров Окинава в Японии входит в число так называемых «голубых зон» — регионов, где продолжительность жизни значительно превышает среднюю, а здоровье сохраняется до глубокой старости. Именно туда отправились писатели Эктор Гарсиа и Франческ Мираллес, чтобы выяснить, в чем кроется секрет долголетия. Они пообщались с сотней местных старожилов и описали их ежедневные привычки в книге «Икигай: японский секрет долгой и счастливой жизни».

Alejandro Pinero Amerio, Unsplash

Как отмечает специалист по долголетию Дэн Бюттнер, женщины Окинавы живут дольше, чем представительницы прекрасного пола в любом другом уголке планеты. Кроме того, у местных жителей заметно ниже уровень заболеваемости раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями и деменцией по сравнению с США.

Вот три ключевые привычки, помогающие окинавцам оставаться бодрыми и счастливыми до самой старости:

1. Поддерживайте активность — даже в минимальном объеме

Один из главных ритуалов жителей Окинавы — выполнение Radio Taiso, легкой гимнастики, известной в Японии уже десятилетиями. Практику эту выполняют практически все пожилые жители — даже те, кто живет в домах престарелых и ограничен в движении.

«Даже в доме престарелых, который мы посетили, все уделяли этой зарядке как минимум пять минут в день. Некоторые делали упражнения, не вставая с инвалидных кресел», — пишут авторы книги.

Эта программа проста, не требует оборудования и может выполняться группой, создавая чувство общности. По словам Гарсиа и Мираллеса, одна из ее задач — «поддерживать коллективный дух среди участников».

2. Найдите свой икигай и не оставайтесь без дела

Японская пословица гласит: «Только оставаясь активным, ты захочешь прожить сто лет». Окинавцы воплощают ее в жизнь, следуя концепции икигай — внутренней мотивации, придающей смысл каждому дню.

Само слово икигай можно интерпретировать как «радость от того, что ты занят». Многие долгожители Окинавы продолжают трудиться и после выхода на пенсию. Яркий пример — легендарный режиссер Хаяо Миядзаки, которому 83 года. На следующий день после официальной пенсии он вернулся в студию, чтобы делать эскизы. Его последний фильм вышел в 2023 году, несмотря на то что он «на пенсии» с 1990-х.

3. Погружайтесь в поток

Как отмечают Гарсиа и Мираллес, нет универсальной формулы счастья, но один из важнейших его компонентов — способность входить в состояние потока. Это полная вовлеченность в деятельность, когда человек забывает обо всем остальном.

Идею потока развил психолог Михай Чиксентмихайи, а Гарсиа и Мираллес подчеркивают, что «погружение в это состояние помогает улучшить концентрацию и на время избавиться от тревожных мыслей».

«Самые счастливые — это не те, кто достиг большего, а те, кто чаще остальных пребывает в состоянии потока», — подчеркивают авторы.