Что, если ключи к долгой и здоровой жизни буквально текут по нашим венам? Новое масштабное исследование, опубликованное в журнале GeroScience, проанализировало данные 44 тыс. шведов за последние 35 лет и выявило общие черты в анализах крови тех, кто дожил до своего столетнего юбилея. Оказалось, что у долгожителей есть уникальный метаболический профиль, который можно отследить за десятилетия до их столетнего дня рождения.

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Ученые сравнили 12 биомаркеров крови, связанных с воспалением, метаболизмом, функцией печени и почек, у людей, перешагнувших 100-летний рубеж, и тех, кто прожил меньше. Результаты показали, что у будущих долгожителей, начиная уже с 60-летнего возраста, наблюдались стабильно более низкие уровни глюкозы, креатинина (показатель работы почек) и мочевой кислоты (маркер воспаления).

Интересно, что средние значения большинства маркеров не так уж сильно отличались между группами. Ключевым фактором было отсутствие крайностей. Например, у будущих столетних жителей крайне редко встречались очень высокие показатели глюкозы или креатинина на протяжении жизни. Их организм, судя по всему, умел поддерживать метаболический баланс и не допускать серьезных сбоев.

Исследование также выявило, какие маркеры сильнее всего связаны с шансами дожить до 100 лет. Оказалось, что более высокие уровни общего холестерина и железа были связаны с повышенными шансами на долголетие. И наоборот, люди с более высокими уровнями глюкозы, мочевой кислоты, креатинина и маркеров функции печени имели сниженные шансы стать долгожителями.

Например, разница для мочевой кислоты была весьма существенной. У людей из группы с самым низким уровнем этого маркера шанс дожить до 100 лет составлял 4%, в то время как в группе с самым высоким уровнем — всего 1.5%. Хотя абсолютные цифры кажутся небольшими, они указывают на четкую связь между метаболическим здоровьем, питанием и исключительной продолжительностью жизни.

Авторы исследования, включая доцента Карин Модиг из Каролинского института, отмечают, что пока нельзя сделать однозначных выводов о том, какие именно гены или факторы образа жизни ответственны за такие «идеальные» показатели. Однако логично предположить, что важную роль играют питание и умеренное потребление алкоголя.

Это исследование — не призыв к самолечению, а важное указание на то, что метаболическое здоровье является фундаментом долголетия. Регулярный контроль за уровнем сахара в крови, состоянием почек и печени, а также маркерами воспаления — это, вероятно, одна из лучших инвестиций в свое долгое и здоровое будущее.