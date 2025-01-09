Существует распространенный миф о том, что есть «идеальный момент» для того, чтобы попросить о повышении должности или зарплаты. Бизнес-тренер и профессор человеческого поведения Мелоди Уайлдинг, часто наблюдает, как его клиенты тратят недели или месяцы на тщательную подготовку к этому разговору во время ежегодного обзора. Она поделилась с CNBC советами, которые помогут добиться успеха на работе.

Уайлдинг рассказывает, что презентации, предложенные решения и каждый реализованный проект в течении года формируют представление руководителей о потенциале сотрудника. По ее оценкам, к моменту проведения официального ежегодного обзора 85% решений о повышении и продвижении по службе уже приняты. Это объясняет, почему даже самые подготовленные профессионалы часто получают отказ.

Человеку не нужно ждать назначенного времени, чтобы начать строить свой путь к повышению. Эксперт заявляет, что используя необходимые стратегии и сценарии, которые помогли ее клиентам, занимающимся карьерным коучингом, добиться заслуженного повышения и повышения по службе — в том числе в таких крупных компаниях, как Google, Amazon и Microsoft, можно уже сегодня начать двигаться к нужной цели.

Начните готовиться заранее

Необходимо использовать технику предварительного убеждения, которую пропагандирует психолог Роберт Сиалдини. Она предполагает тонкое воздействие на восприятие и отношение аудитории. Поэтому, когда человек официально попросит о повышении, это будет выглядеть как разумный шаг вперед, а не резкий скачок.

Например, когда начальник упоминает о новой инициативе во время беседы тет-а-тет, можно сказать: «Приятно слышать, что мы развиваемся в области искусственного интеллекта. Я изучал этот вопрос и вижу способы масштабирования нашего подхода. Я бы с удовольствием занялся стратегическим планированием в этой области».

Или после достижения какого-то успеха или рубежа можно использовать фразу: «Я очень доволен тем, как хорошо прошла презентация для клиентов. Общение с заинтересованными сторонами дало мне представление о том, какой может быть роль более высокого уровня, и я хочу использовать больше таких возможностей для руководства».

Заключите договор по контрольному списку

Прежде чем напрямую просить о повышении, стоит обсудить, что для этого потребуется. Уайлдинг называет это «заключением договора» — получение четкого и ясного согласия о том, что необходимо для перехода на «следующий уровень». Когда руководитель излагает свои критерии, он не только негласно соглашается с тем, что повышение возможно, но и становится более заинтересованным в развитии сотрудника, поскольку помогает его разработать.

Например: «Я очень хочу расти вместе с командой и хотел бы понять, как обычно выглядит продвижение к желаемой следующей роли. Какие навыки или опыт вы хотели бы видеть у человека, переходящего на эту должность?»

Также эксперт советует задать следующие вопросы:

«Какие этапы или показатели покажут, что я готов к должности? Я бы хотел иметь четкие цели, к которым можно стремиться»;

«Есть ли у нас типичный график или путь перехода на новые обязанности? Я хотел бы поставить перед собой реалистичные цели»;

«Кто еще должен быть согласен с решением о моем продвижении на должность?».

По словам эксперта, такой подход превращает разговор о возможном повышении из просьбы в простой обзор контрольного списка. Когда придет время подведения итогов, человек сможет сказать, что после разговора о том, что улучшение привлечения клиентов является ключевым шагом к продвижению он вышел на новый уровень. Например: «Сейчас я возглавляю расширение компании и переработал воронку продаж, увеличив конверсию на 40%. Мы отметили эти пункты. Что вы думаете?»

Преподнесите повышение зарплаты как корректировку

В людях заложено стремление к справедливости и взаимности. Когда человек воспринимает просьбу как восстановление баланса, а не как требование особого отношения, он с гораздо большей вероятностью согласится.

Уайлдинг объясняет почему обсуждение вознаграждения в рамках «выравнивания» или «отражения текущих обязанностей» так эффективно. По ее словам, в такие моменты человек не просит больше денег, он просто указывает на то, что его зарплата должна соответствовать новому уровню, на котором он работает.

Многие люди хотели бы добиться повышения должности или заработной платы на рабочем месте, но мало кто знает, как этого добиться. Рассчитывая на рост, они часто не учитывают простые вещи, которые могли бы поспособствовать успеху. Экспертом по переговорам и основатель тематических курсов Горацио Фалькао ранее рассказал, какой стратегии лучше придерживаться в беседе с руководителем.