Маркетплейс Wildberries начал взимать дополнительную плату за доставку заказов до пунктов выдачи (ПВЗ) даже с клиентов с высоким процентом выкупа. На это жалуются участники Telegram-чатов селлеров. Плата добавляется к цене товара в корзине, не выделяясь как отдельная услуга. Об этом пишут «Ведомости», чей корреспондент также убедился в этом на двух аккаунтах — с нулевым (не было заказов вообще) и с высоким (более 70%) процентом выкупа. Позже в Wildberries «Инку» сообщили, что не вводили дополнительных скрытых платежей.

Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сумма доплаты, по сведениям газеты, варьируется и применяется к каждой единице товара, с большим разбросом даже в одной категории и с одного склада. В чеке клиент видит завышение цены товара, а в случае отказа от выкупа клиенты наблюдают списания с баланса или карты, которые могут происходить не одновременно.

По словам одного из селлеров, поддержка Wildberries утверждает, что механизм действует с мая и касается пользователей с выкупом ниже 40%, но пользователи говорят о списаниях и у тех, кто регулярно забирает заказы.

Представитель компании не раскрыл изданию точные даты введения, пороговый процент выкупа для бесплатной услуги и причины введения такого механизма. По его словам, такая доставка «существует давно» и зависит от расстояния, способа доставки и низкой доли выкупа, с предупреждением клиента при оформлении. Кроме того, тестируются различные подходы для оптимизации логистики и поддержания покрытия регионов.

В Wildberries «Инку» заявили, что компания не вводила дополнительных скрытых платежей. Там отметили, что услуга доставки товаров для клиентов от Wildberries может быть платной. Стоимость зависит от различных факторов, в частности: значительное расстояние транспортировки, а также низкая доля выкупа у покупателя. Для значительной части пользователей платформы продолжает действовать бесплатная доставка.

«При этом, если доставка становится платной, мы всегда предупреждаем клиентов о подключении услуги в их личных кабинетах: итоговая стоимость доставки отображается у пользователя в корзине при заказе товаров. Что касается актуального на момент заказа процента выкупа, с ним клиент может также ознакомиться в своем профиле на сайте или в приложении маркетплейса», — добавили в компании.

Ozon при этом сохраняет бесплатную доставку до ПВЗ за счет маркетплейса и продавцов, с тарифом для селлеров не выше 25 руб. за товар после снижения с 1 июня, сообщил представитель площадки. Аналогично, на «Яндекс Маркете» покупатели получают заказы в ПВЗ без доплат, уточнил собеседник газеты.

Старший аналитик Data Insight Сергей Семко предполагает, что таким образом Wildberries может компенсировать растущие расходы на логистику, особенно в отдаленных районах, привязывая их к параметрам заказа. Директор по электронной коммерции Т-банка Илья Кретов видит в этом тестовый подход к оценке реакции аудитории на дополнительные расходы. В большинстве моделей расходы на доставку заложены в комиссию для селлеров, но за последний год они удвоились, снизив маржинальность продавцов до 5–8%.