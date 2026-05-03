На неформальной сессии Stripe Sessions генеральный директор OpenAI Сэм Альтман поделился необычным эпизодом, связанным с новой моделью GPT-5.5. По его словам, он задал системе неожиданный вопрос: чего бы она хотела на собственной «дебютной вечеринке».

Ответ модели оказался детализированным и, по словам Альтмана, «очень человеческим по форме». ИИ предложил «прекрасный набор вещей» для мероприятия, включая проведение события 5 мая, короткие выступления и тосты от создателей-людей. При этом модель отдельно подчеркнула, что сама не хочет произносить тост.

Она также предложила создать централизованное пространство для сбора идей и обратной связи по будущей версии GPT-5.6, чтобы использовать эти предложения в разработке следующей модели.

Альтман отметил, что он не единственный, кого удивили подобные взаимодействия. Генеральный директор Stripe Джон Коллисон в ходе той же сессии рассказал, что дал своему внутреннему ИИ-агенту $20, и тот потратил их на покупку дизайна HTTP-шаблона на платформе Gumroad. Реакция Альтмана была эмоциональной: «Ух ты!».

По словам главы OpenAI, GPT-5.5, выпущенная в конце апреля, рассчитана на более сложные многошаговые задачи и ведет себя ближе к автономному помощнику, чем предыдущие версии. Она также быстрее и лучше сохраняет информацию о пользователе.

Альтман подчеркнул, что такие функции меняют характер взаимодействия людей с ИИ — от автоматизации рабочих процессов до ситуаций, когда модель начинает демонстрировать поведение, напоминающее человеческое участие или «желания».

«Есть вещи, которые кажутся немного странными», — отметил он, описывая подобные эффекты как «возникающее в процессе эволюции поведение».

Отдельно он упомянул обсуждение интернет-мемов вокруг более ранних моделей OpenAI, которые якобы проявляли чрезмерный интерес к фантастическим существам. В более новых версиях компания даже добавила системные ограничения, запрещающие упоминания подобных тем без прямой связи с запросом пользователя, включая формулировку: не говорить о гоблинах, гремлинах и других вымышленных существах без необходимости.

