Проект World, основанный генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом, запустил в Великобритании систему World ID, использующую сканирование радужки для подтверждения человеческой личности, сообщила The Financial Times. Технология призвана противостоять развитию ИИ, имитирующего людей.

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В Лондоне на этой неделе открываются пункты, где жители могут отсканировать сетчатку глаза, чтобы получить World ID для доступа к онлайн-сервисам и криптовалюте Worldcoin.

Основной разработчик World Адриан Людвиг заявил, что 75% британцев ежедневно сталкиваются с ИИ, что подчеркивает актуальность проекта.

World, созданный Альтманом и Алексом Блания в 2019 году, привлек более $300 млн от инвесторов, а в мае 2025 года получил еще $135 млн. Компания прогнозирует, что через два года 90% онлайн-контента будет создаваться ИИ, затрудняя различие между людьми и машинами. World ID может помочь банкам снизить мошенничество, а сервисам исключить ботов, утверждают разработчики.

Проект вызвал споры в Европе. Так, в Испании, Португалии и Германии возникли вопросы о конфиденциальности биометрических данных. Людвиг заверил, что данные хранятся на устройствах пользователей, а не на серверах компании.