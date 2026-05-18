Различия между мужчинами и женщинами при выборе жилья в новостройках в России начали сокращаться. По данным группы «Самолет», почти половина критериев выбора квартиры у покупателей обоих полов в 2025 году совпала — против примерно 30% годом ранее.

Исследование основано на опросе 2870 посетителей офисов продаж компании. Как пояснили «Инку» в «Самолете», речь идет о клиентах, интересовавшихся покупкой квартиры, хотя не все из них в итоге совершили сделку.

Если в 2024 году женщины чаще обращали внимание на комфортную среду, экологию и надежность застройщика, а мужчины — на статус проекта, парковки и ипотечные условия, то в 2025 году запросы заметно сблизились.

Сейчас мужчины и женщины практически одинаково оценивают транспортную доступность (53% и 52% соответственно), близость зеленых зон (32% и 34%) и благоустроенные дворы (27% и 28%).

В компании связывают это с изменением структуры покупателей. По данным девелопера, среди мужчин, интересующихся жильем, стало больше семейных клиентов. Так, если в 2024 году дети до 18 лет были у 44% мужчин, то в 2025 году — уже у 53%. Доля состоящих в браке мужчин за тот же период выросла с 44% до 47%.

«Ответы мужчин стали больше похожи на ответы женщин, так как они выбирают квартиру не для себя, а для семьи», — пояснили в компании.

При этом некоторые различия сохраняются. Женщины по-прежнему чаще обращают внимание на внутренние пространства квартиры: наличие кухни-гостиной, гардеробной и лоджии.

Исследование также показало, что среди женщин-покупателей недвижимости растет доля клиентов с высоким доходом. По данным «Самолета», покупателей с доходом выше 300 тыс. руб. среди женщин оказалось больше, чем среди мужчин — 10% против 6%.

Основным способом покупки жилья для обеих групп остается ипотека.

На фоне высоких ставок и роста стоимости недвижимости выбор квартиры становится все менее эмоциональным и все более прагматичным. Покупатели чаще оценивают жилье как долгосрочную семейную инфраструктуру, а не только как статусную покупку или инвестицию.

Что это значит для бизнеса

Рост доли семейных покупателей меняет запрос к новостройкам: для клиентов становятся важнее инфраструктура, транспортная доступность, дворы и функциональные планировки, а не только статус проекта или инвестиционная привлекательность. Это может подталкивать девелоперов к более универсальным продуктам, рассчитанным прежде всего на семейное проживание.

