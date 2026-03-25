Семья Хаддлстон, владеющая фермой на севере Кентукки (США), отклонила предложение крупной технологической компании о покупке части их угодий за $26 млн. На участке площадью 1,2 тыс. акров (4,86 кв. км) в окрестностях Мейсвилла планировалось строительство центра обработки данных (ЦОД).

Werner Sevenster, Unsplash



Как сообщает телеканал WKRC, заказчиком выступает компания, работающая в сфере искусственного интеллекта, не уточняя ее название. Семья Хаддлстон, владеющая этой землей на протяжении нескольких поколений, мотивировала отказ опасениями за экологическую безопасность региона. По мнению фермеров, соседство с промышленным объектом создаст угрозу качеству воды и сохранности сельскохозяйственных почв.

«Нас называют старыми глупыми фермерами, но это не так», — заявила 82-летняя глава семьи Ида Хаддлстон. Она отметила, что осознает всю серьезность ситуации.

Владельцы фермы также выразили сомнение в экономической выгоде проекта для округа Мейсон. По словам Иды Хаддлстон, обещания о создании новых рабочих мест и экономическом росте не соответствуют действительности.

Несмотря на отказ Хаддлстонов, проект может быть реализован на соседних участках. По данным СМИ, неназванная компания уже подала запрос на изменение зонирования более 2 тыс. акров земли в северном Кентукки, что позволит начать строительство в непосредственной близости от границ фермерского хозяйства.

Регион Кентукки привлекает внимание технологических компаний и законодателей как возможное место для строительства дата‑центров благодаря налоговым стимулам и ресурсам, но реальные проекты еще в стадии обсуждения, и они сталкиваются с противодействием местных жителей из‑за опасений по поводу энергии, воды и окружающей среды.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.