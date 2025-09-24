Москва постепенно утверждает себя как один из центров обсуждения «серебряной экономики» — сегмента, ориентированного на людей старше 55 лет. На форуме «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином дворе прошла двухдневная программа «Город долголетия», где предприниматели, инвесторы и эксперты обсуждали, как работать с новой быстрорастущей аудиторией.

Фото: Фотограф Константин Глазков

По данным ООН, мир стремительно входит в эпоху демографического старения. Уже к концу 2070-х годов число людей в возрасте 65+ превысит 2,2 млрд и окажется больше, чем число детей до 18 лет. А к середине 2030-х количество людей старше 80 лет превысит число младенцев, достигнув 265 млн. Для стран, находящихся на переднем крае этого процесса, ключевой задачей станет использование технологий для повышения производительности, продление активной трудовой жизни и развитие систем непрерывного обучения.

Одновременно примерно в 100 странах еще сохраняется «демографический дивиденд» — рост трудоспособного населения до середины века. Но для извлечения выгоды государствам нужно инвестировать в образование, здравоохранение и инфраструктуру, а также создавать новые рабочие места.

Для бизнеса это означает: рынок зрелых потребителей будет расширяться во всех странах, вне зависимости от того, где именно они находятся на демографической траектории.

Стартапы и менторы встретились на одной площадке

В «Менторской гостиной» «Города долголетия» представители малого и среднего бизнеса презентовали свои проекты и получили обратную связь от экспертов. Формат оказался «практической прожаркой»: стартапы представляли питчи, а менторы давали рекомендации по упаковке, продвижению и адаптации продукта для аудитории 55+. Существенный вклад внесли специалисты команды проекта «Московское долголетие», которые ежедневно работают с широкой аудиторией старшего поколения и хорошо понимают ее потребности и меняющиеся запросы.

По словам Софьи Безрук, которая представила дальневосточный стартап «Идилесом», участие стало «концентратом пользы»:

«Мы получили неожиданные инсайты от менторов, завели новые знакомства и уже внедряем часть рекомендаций. Такой формат позволяет взглянуть на свой продукт с другой стороны».

Другие предприниматели отмечали, что мероприятие дало возможность найти инвесторов и партнеров. Участники завели контакты и в «Активном долголетии», и с фондами, и друг с другом, а также появились идеи по продвижению своих товаров и услуг среди клиентов 55+.

Фото: Фотограф Константин Глазков

Семь ниш для «серебряного» бизнеса

Важный акцент сделали на том, что адаптация продукта для 55+ требует большего внимания к простоте интерфейсов, доверительным коммуникациям и учету городского контекста.

цифровые сервисы, упрощающие повседневные задачи;

финансовые продукты для зрелых клиентов;

туризм и досуг;

комфортная городская среда;

образовательные инициативы;

здоровье и фитнес;

культурные и социальные проекты.

Ценность нетворкинга

«Мне кажется, что особенно ценным было то, что пришли очень разные стартапы с очень разной энергией, и большинству из них очень хотелось быть полезными, причем взаимно. Хотелось что-то давать, хотелось рассказывать, хотелось делиться контактами, делиться знаниями, делиться опытом», — сказала одна из наставниц Наталья Перязева.

«В разговоре с экспертами я получила ценные, на мой взгляд, советы по развитию собственного бизнеса. Возраст — это возможность и для собственного развития, и для участия в каких-либо проектах, поэтому добро пожаловать в клуб 50+. Причем всем: ведь рано или поздно вы все, мы все там будем», — отметила одна из «молодых бизнесменов» — предпринимательница 65 лет Надежда, начавшая бизнес несколько месяцев назад.

По словам менторов, такие форматы помогают не только стартапам, но и самим экспертам.

Перспективы рынка

«Серебряная экономика» рассматривается не как узкая социальная инициатива, а как реальный драйвер роста. Для компаний это новые клиенты, для инвесторов — новые проекты, для города — возможность удержать активность старшего поколения.

«Возраст 55+ — это не ограничение, а потенциал. Чем раньше бизнес это осознает, тем больше конкурентных преимуществ сможет получить», — резюмировали участники форума.