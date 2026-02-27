Платформа «Оценка.рф», разрабатывающая ИИ-решения для оценки активов, закрыла инвестиционный раунд на brainbox. VC. Объем вложений составил 33,5 млн руб., инвесторам отошло 11,3% компании. В сделке приняли участие 438 частных лиц. Подробности — в распоряжении «Инка».

Growtika/Unsplash

«Оценка.рф» автоматизирует процесс оценки недвижимости, автомобилей и другого имущества. Алгоритмы и ML-модели подбирают аналоги, рассчитывают стоимость и выявляют аномалии в данных. Итоговый отчет заверяет лицензированный оценщик электронной подписью — это соответствует требованиям ФЗ-135.

Платформа интегрируется через API и white-label решения в ипотечные и автокредитные сервисы, сайты застройщиков, банков и маркетплейсов. Среди клиентов — крупные застройщики, банки и агентства.

На что пойдут инвестиции

По словам главы компании Михаила Чернова, средства направят на развитие ИИ-модулей, усиление интеграционной платформы и масштабирование сервиса. В планах также запуск новых продуктов и направлений.

Распределение средств:

— разработка новых модулей и ML-технологий;

— развитие интеграционной платформы и инфраструктуры;

— расширение продаж и маркетинга;

— увеличение штата разработчиков и сети оценщиков;

— подготовка к публичному размещению.

По условиям соглашения с brainbox. VC «Оценка.рф» будет ежеквартально информировать инвесторов о ходе освоения средств и реализации планов.

Альберт Алиев, CEO brainbox. VC, называет «Оценка.рф» инфраструктурным проектом, который может стать стандартом для рынка оценки. По его мнению, платформа решает конкретную рыночную задачу и способна масштабироваться вместе с отраслью.

Юридически сервис зарегистрирован как АО «Цифровая Платформа Оценки» и работает в рамках ФЗ-135, что обеспечивает юридическую значимость отчетов.

