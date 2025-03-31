Сервис цифровых чаевых «Плавно.ру» рассказал редакции «Инк.», что привлек $1 млн инвестиций от группы частных инвесторов, холдингов и фондов, специализирующихся на технологических и розничных проектах. Средства будут направлены на развитие платформы и расширение партнерской сети.

Представители «Плавно.ру» сообщили, что планируют занять 60% рынка цифровых чаевых в сегменте АЗС. К сервису уже подключены сети «Газпром», «Роснефть» и «Трасса». Ведутся переговоры и с другими игроками отрасли.

По прогнозам сервиса, его доля в бьюти-отрасли будет увеличена до 50%, за счет партнерства с амбассадорами и запуска маркетинговых активностей. Также компания хочет занять 10–20% рынка в HoReCa, фокусируясь на ключевых клиентах.

Выручка сервиса в первом квартале 2025 года увеличилось почти в пять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основатель «Плавно.ру.» Артур Гаврилов отметил, что инвестиции позволят ускорить технологическое развитие и укрепить доверие партнеров.