Via MD — это медтех-сервис на стыке ментального здоровья и искусственного интеллекта. Недавно он привлек $2,2 млн от бизнес-ангела Абдулвадуда Темирсултанова, что стало важным этапом перехода стартапа от модели классического венчура к распределенному финансированию проекта. Подробности — в распоряжении редакции Inc.

Финансирование Via MD стало одной из первых сделок на российском рынке по принципам исламского банкинга, а инвестиции привлечены в рамках договора мушарака — партнерского финансирования, основанного на религиозных правилах шариата. По итогам раунда оценка MD составила $14.6 млн, где доля инвестора — 6%.

Раунд стал важным этапом реализации миссии компании в части разнообразия и инклюзивности финансов и лиц, принимающих решения. В MD считают, что это необходимо для укрепления позиций в качестве независимого игрока в сегменте medtech.

В планах Via MD — направить инвестиции на реализацию ключевой стратегической цели компании. Это развитие единого продукта для всеобъемлющей работы с когнитивными навыками и психоэмоциональным состоянием, превентивной борьбы со старением мозга и повышение эффективности всех категорий пользователей как в B2C, так и в B2B сегменте.

«Старение мозга сегодня начинается с 27 лет, — комментирует Магомед-Амин Идилов, основатель Via MD. — При этом, несмотря на растущую популярность различного рода сервисов психологической помощи, мы по-прежнему видим отсутствие комплексных продуктов, построенных на базе доказательной медицины и доступным языком объясняющих важность ментального здоровья».

Ранее выяснилось, что большинство россиян отдают предпочтение коммерческим клиникам, а не медицине по ОМС, и в большей степени удовлетворены качеством платных услуг, преимущественно за счет более высокого уровня сервиса. Однако они не готовы платить значительные суммы за частную медицину.