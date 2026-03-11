Неофициальные каналы ввоза продукции в Россию утрачивают былую выгоду для коммерсантов, включая тех, кто реализует товары через онлайн-площадки. Все больше деловых людей обращаются к законным методам транспортировки грузов из других стран. Как показал совместный анализ банка «Точка» и исследовательской структуры O+K Research, с марта по декабрь 2025-го количество предпринимателей, задействующих официальные пути поставок, увеличилось на 5% и теперь составляет 37%.

Тем не менее бизнес не торопится окончательно расставаться с карго. Порядка 19% участников опроса задействуют лишь теневые маршруты, а 35% комбинируют их с легальными. Любопытно, что 45% нынешних приверженцев исключительно серых логистических схем намерены в текущем году сменить их на прозрачные.

Специалисты объясняют такие перемены усилением пограничного контроля и ужесточением требований к маркировке. Глава Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко напоминает, что минувшей осенью многие предприятия столкнулись с задержками грузов и документальными проверками, что сделало нелегальные каналы ненадежными и дорогостоящими. Легализация поставок, по его словам, требует перенастройки финансовых механизмов, однако сегодня это неизбежно. Цифровые платформы действуют по жестким регламентам и при обнаружении нарушений тут же закрывают карточки продуктов.

Руководитель консалтинговой фирмы GoOmni Ефим Алдухов обращает внимание, что более строгий надзор за маркировкой и способность контролирующих органов проследить полный цикл перемещения грузов содействуют очищению рынка. Плюс с октября 2026-го начинает действовать законодательство о платформенной экономике, согласно которому маркетплейсы разделят ответственность за реализацию подделок. Это подтолкнет онлайн-площадки к повышению требований к подтверждающей документации от продавцов, что дополнительно простимулирует переход к прозрачному импорту.

При этом опрошенные специалисты сомневаются, что серые схемы исчезнут полностью. Представители «Точки» отмечают, что карго может сохраняться как стартовая опция, однако по мере расширения дела такой подход становится ненадежным. Ефим Алдухов указывает на сохранение таких явлений, как разрешенный параллельный импорт и необходимость ввоза санкционных товаров, что будет питать спрос на альтернативные пути доставки.

