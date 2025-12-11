Сеть кофеен Prime, более 20 лет входившая в империю Аркадия Новикова и известная концепцией «быстрой и здоровой еды», перешла к новому владельцу. Сделку по приобретению более 70 точек подтвердил ресторатор Антон Пинский.

Интересно, что новость первым раскрыл шеф Виталий Истомин — друг и партнер Пинского. В своем блоге он сообщил, что часть кофеен превратится в Stars Coffee, а остальные получат совершенно новую концепцию.

Сам Пинский с юмором отреагировал на утечку, отметив, что теперь будет развивать Prime совместно с Новиковым в рамках стратегии развития сегмента готовой еды.

При этом детали преобразований пока не раскрываются — не исключено, что бренд Prime может полностью исчезнуть. Ресторатор уже начал изучать аудиторию, спрашивая в соцсетях, что людям нравилось в Prime и чего им не хватало.

Эта сделка символизирует новую главу для сети, которая долгое время оставалась узнаваемым, но не слишком динамичным игроком рынка. Теперь у Prime появляется шанс на второе дыхание под руководством команды, доказавшей успех на примере Stars Coffee.