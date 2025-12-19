Международная сеть кофеен самообслуживания «Точка Черного» предпринимателя Евгения Голенищева завершает сделку по поглощению компании-конкурента Prosto Barista. Сумма приобретения превысит $2,5 млн, что делает ее одной из крупнейших операций на рынке в уходящем году. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

До объединения у «Точки Черного» было более 1, 5 тыс. точек, а у Prosto Barista — свыше тысячи. После закрытия сделки под управлением одного бренда сосредоточится почти три тысячи кофейных автоматов, что кардинально усилит его позиции в регионах России и СНГ.

Как отмечает основатель «Точки Черного» Евгений Голенищев, сделка носит стратегический характер и отражает зрелость рынка. Ключевыми выгодами станут не только масштаб, но и синергия: интеграция активов Prosto Barista позволит усилить IT-инфраструктуру сети, повысив ее операционную эффективность.

Результатом поглощения станет полный уход с рынка бренда Prosto Barista. Его основатели завершают экзит, а вся сеть точек переходит под управление «Точки Черного».