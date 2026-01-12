Российская сеть строительных гипермаркетов OBI в ближайшее время начнет сменит название на DOM Лента, говорится в сообщении на официальном сайте компании. Решение о переименовании принято в рамках изменений корпоративной структуры после перехода сети под контроль компании «Гермес».

Смена названия станет частью процесса трансформации бизнеса. Магазины продолжат работу в прежнем формате: ассортимент, поставщики и логистика сохраняются, а изменения будут носить поэтапный характер.

«Мы обновляемся. OBI скоро станет DOM Лента», — говорится на сайте компании.

OBI вышла на российский рынок в 2003 году, открыв первый гипермаркет в Москве. Сеть развивалась как часть немецкого ритейлера OBI GmbH и к началу 2020-х годов управляла десятками магазинов в крупных городах России.

В марте 2022 года компания приостановила деятельность в стране и объявила о выходе с российского рынка. Позднее бизнес перешел под контроль российских инвесторов, после чего магазины возобновили работу уже под управлением новых юридических лиц.

В июне 2025 года Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку по приобретению сети компанией «Гермес», а затем новый владелец увеличил свою долю до контрольной, что стало финальным этапом смены собственников и основой для отказа от бренда OBI в России.