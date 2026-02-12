Федеральная сеть винотек SimpleWine разместила цифровые финансовые активы (ЦФА) на платформе Альфа-Банка «А-Токен». Обеспечением выпуска объемом 100 млн руб. выступает коллекционное вино из восьми наименований ведущих производителей Тосканы, Бордо и Бургундии. Подробности — в распоряжении «Инка».

CHUTTERSNAP/Unsplash

Каждый ЦФА привязан к одной бутылке. Инвестор в течение шести месяцев вправе выбрать: получить вино со скидкой до 40% или дождаться погашения актива деньгами с доходностью 13,5% годовых. Средства и вино под выпуск зарезервированы на весь срок действия инструмента — с 12 февраля по 12 августа 2026 года.

В пул вошли винтажи хозяйств Petrus, Chateau Haut-Brion, Tenuta San Guido, Biondi Santi, Bruno Giacosa и другие. Урожаи 2017–2022 годов получили от 91 до 100 баллов в рейтингах винных критиков Роберта Паркера и Джеймса Саклинга. Цены на бутылки в рамках дисконта варьируются от 9 до 515 тыс. руб.

Приобрести ЦФА можно в личном кабинете инвестора на сайте и в приложении банка. Если владелец не воспользуется опцией получения вина, 12 августа актив автоматически погашается деньгами с начисленной доходностью. Забрать бутылки можно в винотеках SimpleWine в Москве.

