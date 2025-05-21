Компания Google представила Veo 3, свою новейшую модель для генерации видео. Она способна генерировать качественные видео длиной более 5 секунд с музыкальным сопровождением, речью или целыми диалогами между персонажами.

Veo 3 стала лучше понимать текстовые и визуальные запросы по сравнению с предыдущей версией нейросети. Алгоритм точно передает физику реального мира и обеспечивает реалистичную синхронизацию движения губ персонажей с речью.

Доступ к Veo 3 уже открыт для подписчиков плана Ultra в приложении Gemini на территории США, а также для корпоративных пользователей через платформу Vertex AI. Это свидетельствует о стремлении Google сделать передовые ИИ-инструменты доступными для широкого круга создателей контента.

Параллельно с запуском Veo 3, существующая популярная модель Veo 2 также получила важные обновления, разработанные в сотрудничестве с кинематографистами. Среди них – возможность использования референсных изображений для точного контроля стиля и внешности персонажей, продвинутые элементы управления камерой для создания сложных кинематографических эффектов, а также функцию outpainting, которая позволяет расширять кадр и адаптировать видео под различные форматы экранов.

Обновления Veo 2 также включают интеллектуальные функции добавления и удаления обьектов из видео. Модель понимает масштаб, взаимодействия между обьектами и тенями и использует эти знания для создания естественных и реалистично выглядящих сцен. В ближайшие недели все новые функции Veo 2 станут доступны через API Vertex AI, а в последующие месяцы появятся и в других продуктах компании.

