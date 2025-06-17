Сейчас астероид 2024 YR4 вне поля зрения, но перед тем как он удалился слишком далеко от Земли, чтобы его можно было отслеживать, космический телескоп James Webb Space Telescope (JWST), запущенный NASA, успел сделать финальное наблюдение, ценное для изучения динамики астероидов и орбитальных процессов в Солнечной системе.

Nasa Hubble Space Telescope, Unsplash

Этот последний взгляд, выполненный во время движения небесного тела по эллиптической орбите вокруг Солнца, позволил собрать новый объем инфракрасных данных, важный для прогноза траекторий околоземных объектов и оценки рисков их возможного столкновения с небесными телами, включая Луну.

Благодаря сверхчувствительной инфракрасной оптике Уэбба ученые NASA из Центра по изучению околоземных объектов, работающего на базе Лаборатории реактивного движения (JPL) в Южной Калифорнии, смогли повысить точность расчетов будущего положения астероида.

Теперь у них на 20% более точная оценка того, где астероид будет находиться 22 декабря 2032 года. Эта тонкая настройка немного повысила вероятность его столкновения с Луной — с 3,8% до 4,3%. Но даже если столкновение произойдет, оно не повлияет на орбиту Луны.

Столкновение с Землей исключено

После первоначального обнаружения в 2024 году 2024 YR4 на короткое время вызвал опасения в научных и космических кругах из-за небольшой вероятности столкновения с Землей. Однако по мере накопления новых астрономических наблюдений и уточнения моделей NASA официально исключило любой риск его падения на нашу планету в 2032 году или позже, что имеет значение для планетарной защиты и стратегий предотвращения астероидных угроз.

Корректировка орбитальных данных стала возможной благодаря работе международной команды ученых под руководством доктора Энди Ривкина из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Для получения данных в мае 2024 года они использовали ближнюю инфракрасную камеру телескопа James Webb, которая позволяет точно измерять тепловые характеристики и состав астероидов, двигающихся по внутренней части Солнечной системы.

Астероид скроется до 2028 года

Сейчас 2024 YR4 находится так далеко, что его невозможно наблюдать ни с одного действующего наземного или орбитального телескопа. Поэтому астрономы NASA планируют провести серию новых наблюдений, когда астероид вновь приблизится к Земле в 2028 году, возвращаясь во внутреннюю часть Солнечной системы. Это событие предоставит новый шанс уточнить орбиту астероида и продолжить исследования, важные для понимания динамики малых тел и космической безопасности.