Японская компания Sharp разработала Poketomo — миниатюрного робота-суриката, предназначенного для борьбы с одиночеством и оказания эмоциональной поддержки. Устройство оснащено камерой, динамиком, микрофонами и собственным чат-ботом на базе ИИ, что позволяет ему вести осмысленные беседы с пользователем.

Sharp

Одиночество становится все более распространенным в современном мире, и многие люди из-за дефицита общения обращаются к ИИ-чат-ботам. Sharp решила облечь эту технологию в физическую, дружелюбную форму. Poketomo, высотой 12 см и весом 200 граммов, не просто отвечает на вопросы, а может сам инициировать разговор и произносить слова ободрения, проявляя эмпатию.

Робот запоминает все предыдущие разговоры и имеет доступ к данным о посещенных местах, что позволяет максимально персонализировать общение. Встроенная камера и два микрофона помогают ему взаимодействовать с окружающим миром. На животе робота расположено светодиодное кольцо, цвет которого меняется в зависимости от «настроения» Poketomo, добавляя элемент эмоциональной обратной связи.

Poketomo будет запущен в Японии в ноябре 2025 года. Цена пока не объявлена, но известно, что ИИ-ассистент будет доступен и в виде отдельного приложения для смартфона по подписке стоимостью около $3 в месяц.

Устройство может работать как от сети через USB-C, так и от встроенного аккумулятора, что позволяет брать его с собой. Если робота нет рядом, общаться с ним можно через текстовые сообщения в мобильном приложении. В отличие от типичных голосовых ассистентов, Poketomo не фокусируется на выполнении команд, а нацелен на создание эмоциональной связи и поддержку в трудные моменты.