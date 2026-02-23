Большинство жителей страны встретят гендерные праздники в кругу семьи, причем каждый третий доверит приготовление ужина сервисам доставки. Такие данные показал опрос сервиса Купер и аналитической компании «ОнИн», в котором приняли участие более 2,5 тысячи россиян от 18 до 65 лет. Подробности — в распоряжении «Инка».

Согласно результатам исследования, праздничные выходные россияне предпочитают проводить дома. Самостоятельно готовить ужин собираются 62% опрошенных. Почти треть респондентов (30%) решили не стоять у плиты и заказать еду. Еще 27% отправятся в кафе и рестораны. Любители культурного досуга разделились: 14% пойдут в кино, 9% выберут театр или концерт.

В праздничном меню тех, кто заказывает доставку, безоговорочно лидируют пицца (80%) и роллы (78%). Почти половина (45%) планируют заказать готовые праздничные сеты, столько же — бургеры. Шашлык доставят 41% опрошенных. Аутсайдерами стали стейки и паста — их респонденты предпочитают готовить самостоятельно.

Что дарят и где ищут идеи

Самыми популярными презентами стали косметика и парфюмерия (47%), сладкие наборы (38%) и товары для дома (36%). В пятерку лидеров также вошли товары для хобби (32%) и деньги (31%). Украшения выбрали 25%, электронику — 22%, одежду — 21%. Цифровые подписки и сертификаты подарят 17%, спортивные абонементы — 12%.

При выборе подарков 74% полагаются на собственный вкус, 53% уточняют пожелания адресата. Когда идеи заканчиваются, 29% подсматривают варианты в приложениях магазинов. Короткие видео вдохновляют 20%, блогерские подборки — 16%. Самые организованные (13%) просят вишлист.



Онлайн окончательно выходит в лидеры: 59% респондентов за последнее время стали чаще заказывать подарки через интернет. В целом 82% используют для покупок онлайн-площадки и сервисы доставки, совмещая их с офлайн-магазинами.

