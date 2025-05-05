Shell ведет предварительные переговоры о возможном поглощении BP, ожидая дальнейшего снижения стоимости акций и цен на нефть перед принятием окончательного решения. По данным информированных источников Bloomberg, в последние недели компания активизировала обсуждение целесообразности сделки с финансовыми консультантами.

Динамика акций BP остается ключевым фактором для Shell. За последний год бумаги BP потеряли около трети стоимости на фоне провала стратегии перехода к углеродной нейтральности и падения нефтяных котировок. Источники отмечают, что Shell может дождаться либо дальнейшего снижения цены акций BP, либо появления других потенциальных покупателей.

Представитель Shell в официальном заявлении подчеркнул приверженность компании стратегии повышения акционерной стоимости через операционную эффективность и оптимизацию бизнеса. В BP отказались от комментариев.

Гипотетическое слияние двух британских нефтяных гигантов стало бы одной из крупнейших сделок в истории отрасли. Хотя компании долгое время были прямыми конкурентами, их рыночные позиции существенно разошлись: текущая капитализация Shell (149 млрд фунт стерлингов — более 16 трлн руб.) более чем вдвое превышает показатели BP (56 млрд фунт стерлингов — более 6 трлн руб.).

Причины упадка

BP продолжает испытывать последствия стратегических просчетов бывшего CEO Бернара Луни, сделавшего ставку на «зеленую» трансформацию. Новый глава компании Мюррей Очинклосс в феврале объявил о возврате к нефтегазовому бизнесу, сокращении программ buyback и планах по продаже активов.

Ситуацию усугубляет рыночная конъюнктура: торговая война администрации президента США Дональда Трампа и неожиданное увеличение добычи OPEC+ опустили цены на Brent ниже $70 за баррель — уровня, заложенного в финансовых планах BP. Решение картеля о новом увеличении поставок в июне может усилить давление на котировки.

Активистский фонд Elliott Investment Management, владеющий 5% BP, публично призвал руководство компании к более радикальным преобразованиям. По данным Bloomberg, инвесторы считают текущий план реструктуризации недостаточно амбициозным и опасаются риска враждебного поглощения.

Тем временем Shell

Shell под руководством Ваэля Савана продолжает оптимизировать бизнес, избавляясь от убыточных «зеленых» активов и концентрируясь на традиционной энергетике. На последней конференции с аналитиками Саван заявил, что компания рассматривает возможности для сделок, но сохраняет осторожность. Он подчеркнул приоритет программ обратного выкупа акций и необходимость «навести порядок в собственном доме» перед крупными приобретениями.

Успешное поглощение BP позволило бы Shell усилить позиции на американском рынке после продажи активов в Пермском бассейне ConocoPhillips в 2021 году. Потенциальная сделка превзошла бы по масштабам приобретение BG Group за $50 млрд в 2016 году.