Призер международных чемпионатов по робототехнике, 14-летний Алексей Феклин из Челябинска разработал двух Telegram-ботов на базе искусственного интеллекта для поиска и подбора вещей на маркетплейсе. Проекты были реализованы в рамках стажировки в компании Napoleon IT. Подробности — в распоряжении «Инка».

Первый бот «Найди Лук» позволяет находить одежду по загруженной фотографии. Алгоритм анализирует скриншоты образов из социальных сетей или уличные снимки и подбирает аналогичные товары на платформе. Второй продукт — «Мой Стилист» — работает как персональный консультант: пользователь загружает свое фото и указывает желаемый стиль, после чего нейросеть формирует готовые комплекты с прямыми ссылками на товары.

До прихода в компанию Алексей занимался кибербезопасностью — обнаруживал уязвимости в QuickJS, iOS и Google Chrome. Летом 2025 года школьник вместе с отцом пришел на собеседование в Napoleon IT, чтобы стажироваться в области больших языковых моделей. Ранее он создавал веб-приложения и обучал собственную компактную языковую модель на данных Reddit.

Оба сервиса построены на Python с применением асинхронной архитектуры (asyncio) для обработки множественных запросов. Распознавание изображений и генерация стилей реализованы через Google Generative AI (Gemini API). Система автоматически удаляет загруженные фотографии после обработки и фильтрует недопустимый контент. Серверная часть функционирует на Linux с автоматизированным развертыванием.

«Данный пример является практическим доказательством того, что энергией будущего является энергия таланта. Мы искренне рады видеть достижения наших учеников и сотрудников, тем более таких интересных, как Алексей», — отметил CEO Napoleon IT Павел Подкорытов.