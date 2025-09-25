Школы предпринимательства становятся все более востребованными у молодых специалистов и начинающих бизнесменов. Они позволяют получить новые знания, наладить контакты и отработать практические навыки. Одной из таких инициатив стала Школа предпринимательства на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. Здесь работали над проектами в сферах бизнеса, медиа, образования, науки, госуправления и ИТ. Подробности — в распоряжении «Инка».

Это и следующие фотографии — от пресс-службы «Авито»

Сентябрьский форум собрал около двух тыс. участников из 120 стран — от США и Великобритании до Армении и Вьетнама. Впервые партнером фестиваля выступила технологическая платформа «Авито», организовавшая на его площадке собственную школу.

«Благодаря развитию технологий у молодых людей есть невероятные возможности по выходу на многомиллионную аудиторию, а с учетом низкого порога входа на “Авито” можно в один день открыть бизнес и получить первые заказы. Все зависит от потенциала бизнес-идеи и трудолюбия», — отметил Влад Федулов, управляющий директор «Авито».

Практика важнее теории

Подобные программы востребованы не только благодаря масштабам. Молодые люди приезжают с разных континентов, чтобы обменяться опытом и увидеть, как решаются схожие задачи в других странах. Общение в такой среде зачастую ценнее самих лекций и мастер-классов: именно здесь зарождаются идеи международного сотрудничества и будущие совместные проекты. Установленные на таких форумах контакты помогают формировать деловые связи, которые сохраняются и после окончания программы.

Особое внимание уделяется практической части. Участники задают вопросы экспертам, разбирают кейсы, предлагают собственные решения и получают обратную связь. Такой формат позволяет проверить жизнеспособность идей, увидеть слабые места и наметить пути развития. Современные цифровые инструменты ускоряют процесс: протестировать продукт и собрать аудиторию можно за несколько недель.

При этом успех зависит не только от оригинальности концепции. Молодые предприниматели постепенно понимают: важно довести идею до реализации, выдержать конкуренцию и справиться с трудностями. Упорство и готовность учиться становятся ключевыми качествами для выхода на рынок.

Первые шаги с подросткового возраста

По данным «Авито», все больше подростков начинают пробовать силы в бизнесе уже в 14–15 лет: изготавливают вещи ручной работы, рисуют, создают цифровые продукты и продают их через онлайн-площадки. Сегодня около 22% начинающих предпринимателей составляют юноши и девушки до 18 лет. Для них это не просто подработка, а первый опыт ведения бизнеса и общения с клиентами. Нередко именно такие проекты становятся стартовой площадкой для дальнейших масштабных инициатив.

Молодые специалисты чаще выбирают удаленный формат, совмещают несколько проектов и выстраивают собственный ритм жизни. Цифровизация делает это возможным: работать можно из любой точки страны и даже мира. Такой подход открывает новые перспективы и способствует формированию глобальных сообществ.

Идеи, рождающиеся в молодежной среде, чаще связаны с новыми технологиями. На слете были представлены браслеты на основе ИИ для анализа состояния пациентов, софт для обработки фото с дронов при проектировании зданий и умное зеркало для подбора образов.

Молодые предприниматели из Африки предложили проекты в сфере фермерства: выращивание злаков в засушливых регионах и экспорт лекарственных трав. Участники из СНГ презентовали инициативы в области трудоустройства и образования — онлайн-платформу для подготовки к собеседованиям и языковую школу. Среди социальных проектов внимание привлекла концепция кафе, продвигать которое планируется с помощью медийных личностей.

Школы предпринимательства становятся не только образовательными площадками, но и пространством глобального диалога. Они помогают молодежи осознать свою роль в мировой экономике и формируют международное сообщество лидеров, готовых к решению задач завтрашнего дня.