Meta* сообщила о масштабной операции цифрового шпионажа со стороны итальянской компании ASIGINT, специализирующейся на киберразведке, с использованием поддельной версии мессенджера WhatsApp**.

Американская корпорация заранее уведомила около 200 человек, в основном жителей Италии, о попытке атаки и риске утечки данных.

Атака строилась на социальной инженерии — приеме манипуляции, который заставляет людей совершать действия, представляющие риск для безопасности, например устанавливать непроверенное приложение.

В данном случае злоумышленники убеждали пользователей загрузить модифицированную версию WhatsApp под видом обновления или официального клиента. После установки приложение открывало доступ к данным на смартфоне.

Meta заявила, что приняла юридические и технические меры против ASIGINT, обвинив компанию в создании и распространении поддельного приложения, имитирующего внешний вид и функциональность WhatsApp.

ASIGINT контролируется итальянской фирмой SIO Spa, которая занимается технологиями перехвата и наблюдения. На сайте SIO Spa ASIGINT представлена как компания, «специализирующаяся на проектировании, разработке и внедрении технологических и инновационных решений в области кибербезопасности».

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

**WhatsApp — принадлежит Meta, которая запрещена

