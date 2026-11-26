Швейцарская компания Synature, основанная при Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL), привлекла 5 млн швейцарских франков в рамках первого этапа посевного раунда. Инвестиции возглавила венчурная компания Anaïs Ventures. Стартап разрабатывает автономные микрофоны и системы на основе искусственного интеллекта, которые распознают животных по звукам и помогают отслеживать состояние экосистем.

Marco Grosso, Unsplash

Технология Synature позволяет определять виды животных и анализировать их поведение на основе акустических данных. Для этого компания использует специальные микрофоны, которые устанавливаются на природных территориях и ведут непрерывную запись. Искусственный интеллект обрабатывает полученные данные и формирует картину активности местной фауны.

Решение предназначено для государственных органов, экологических организаций, компаний, фермеров и владельцев земельных участков. Оно помогает оценивать состояние окружающей среды, контролировать влияние хозяйственной деятельности на природу и собирать данные для экологической отчетности.

Разработка Synature отвечает на растущую потребность в масштабном мониторинге биоразнообразия. Согласно докладу WWF «Живая планета — 2024», средняя численность отслеживаемых популяций диких животных сократилась на 73% с 1970 года.

Читайте также В США запустили ИИ-платформу для возрождения вымерших животных

При этом сбор информации о состоянии экосистем по-прежнему во многом зависит от полевых исследований и ручного труда экологов. Искусственный интеллект позволяет анализировать большие объемы аудиозаписей за считаные минуты, однако для постоянного мониторинга необходима инфраструктура, способная непрерывно собирать и обрабатывать данные непосредственно на местах.

Именно такую систему создает Synature. Компания уже реализовала более 60 проектов в 17 странах на шести континентах и помогла обнаружить свыше 1500 видов животных, включая птиц, амфибий, насекомых и летучих мышей. Среди ее партнеров — две компании из списка Fortune Global 500, государственные структуры и природоохранные организации. Кроме того, Synature получила предварительные заказы на несколько сотен устройств Smart Mic четвертого поколения.

Привлеченные средства компания направит на масштабирование производства микрофонов в Швейцарии, разработку базовых акустических моделей и расширение собственных цифровых платформ. В частности, Synature планирует более чем вдвое снизить себестоимость одного устройства благодаря сотрудничеству со швейцарскими производителями.

Также компания намерена улучшить SynStudio — платформу для управления, аннотирования и обмена акустическими данными между исследователями, — и SynApp, с помощью которой клиенты смогут отслеживать активность животных на своих территориях. Часть инвестиций пойдет на расширение команды, развитие бизнеса и укрепление научного потенциала.

В инвестиционном раунде, помимо Anaïs Ventures, приняли участие Bloom Foundation и частные инвесторы, среди которых — соучредитель Neuralink Тим Гарднер.

В Anaïs Ventures также подчеркнули значимость разработки. По словам генерального директора фонда Жюльена Фирмениша, компания создала инфраструктуру для непрерывного и проверяемого сбора и анализа данных о биоразнообразии, которая может стать новым отраслевым стандартом.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.