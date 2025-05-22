Компания Google анонсировала обновление своего сервиса видеоконференций Google Meet. Самое заметное нововведение — функция перевода устной речи в реальном времени с использованием искусственного интеллекта. Эта новинка была представлена на ежегодном мероприятии Google I/O и призвана устранить языковые барьеры в международном общении.

Новая функция позволяет пользователям Google Meet слышать перевод речи собеседника практически мгновенно. Изначально перевод будет доступен с английского на испанский, но Google обещает добавить поддержку других языков в ближайшие недели. Технология работает на основе ИИ-аудиомодели, которая анализирует речь говорящего и генерирует перевод. При этом оригинальный голос говорящего будет слышен на пониженной громкости, а переведенная речь – на обычной.

Одной из ключевых особенностей новой системы является ее способность улавливать и передавать тон, интонацию и эмоциональную окраску речи говорящего на переведенном языке. По словам Юли Квон Ким, вице-президента по продуктам Google Workspace, это создает ощущение естественного, свободного разговора, как если бы собеседники общались на одном языке. Демонстрации показывают лишь небольшую задержку перед началом перевода, что сравнимо с работой синхронного переводчика.

Use Google Meet speech translation to connect in near real-time across languages

Эта функция Google Meet может существенно облегчить корпоративные коммуникации и общение между носителями разных языков. Услуга будет доступна в рамках подписки Google One AI Premium, стоимость которой составляет $20 в месяц. Позднее в этом году планируется тестирование функции и для клиентов Google Workspace.

Потенциал применения технологии огромен: от деловых переговоров с иностранными партнерами и проведения международных образовательных программ до общения с родственниками за границей или получения помощи в путешествиях. Так, Google приводит пример общения с хозяином жилья, забронированного через Airbnb, в другой стране.