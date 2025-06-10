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«Синий лев»: Nvidia и HPE создадут суперкомпьютер для научных исследований в Германии

Компании Nvidia и Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявили о партнерстве с Центром супервычислений Лейбница в Германии для создания суперкомпьютера Blue Lion («Синий лев»), пишет Reuters. Система, использующая чипы Nvidia Vera Rubin, станет доступна ученым в начале 2027 года.

Фото: Freepik

Blue Lion предназначен для исследований в биотехнологии, климатологии и других науках. Проект следует за анонсом Лаборатории Лоуренса Беркли в США, которая также построит систему с чипами Nvidia в 2026 году. Кроме того, Nvidia сообщила, что суперкомпьютер Jupiter в немецком Юлихском исследовательском центре, оснащенный ее чипами, стал самым быстрым в Европе.

Nvidia продвигает свои чипы для ускорения сложных вычислений, таких как моделирование климата. Руководитель маркетинга дата-центров Nvidia Дион Харрис представил модель «Климат в бутылке», которая использует ИИ для прогнозов погоды на 10–30 лет на основе данных, таких как температура моря.

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Агентство отмечает, что подобные сделки подчеркивают стремление Европы не отставать от США в области суперкомпьютеров, используемых в научных сферах — от биотехнологий до исследований климата.

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