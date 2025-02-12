3 мая 2021 года Мэтт Прайс отвез своего 73-летнего отца Стивена в Нью-Джерси, чтобы сделать ему первую инъекцию нового экспериментального лекарства «Симуфилама» от компании Cassava Sciences. Препарат, предназначенный для лечения болезни Альцгеймера, обещал не только облегчить симптомы, но и замедлить или даже восстановить когнитивные функции. Основная идея заключалась в том, что удаление накопленного белка, называемого амилоидом, из мозга приведет к излечению.

Когда Мэтт Прайс впервые услышал о «Симуфиламе», «это звучало захватывающе», пишет Чарльз Пиллер в своей новой книге «Поддельные: мошенничество, высокомерие и трагедия в поисках лечения болезни Альцгеймера» (Atria/One Signal Publishers). С самого начала Прайс, эпидемиолог, получивший образование в Гарварде, испытывал сомнения в теории Cassava. По его мнению, эта гипотеза, не подтвердившаяся независимыми исследователями, выглядела «странной и несколько поверхностной».

Его опасения вскоре подтвердились, когда информатор представил убедительные доказательства, свидетельствующие о том, что исследования, на которых основывалась главная концепция о причинах болезни Альцгеймера, могли опираться на поддельные данные.

Выяснилось, что гипотеза об амилоиде не только была ошибочной, но и отвлекла внимание и ресурсы от других перспективных методов лечения этой болезни. В статье Пиллера подчеркивается, что это всего лишь один из многих примеров «преувеличений, шумихи и откровенного мошенничества», которые сопровождают исследования Альцгеймера на протяжении многих лет.

Однако эта проблема не ограничивается только исследованиями болезни Альцгеймера. Как сообщает ресурс Retraction Watch, связанный с Центром научной целостности, на данный момент отозвано не менее 55 тыс. медицинских и научных публикаций. По оценкам, может существовать еще несколько сотен тысяч поддельных исследований, которые пока не были выявлены. Даже когда они становятся известны, журналы зачастую медленно реагируют на поддельные исследования, а иногда и вовсе оставляют их без внимания. Это приводит не только к финансовым потерям, но также заставляет людей сомневаться в клинических исследованиях, отмечает Прайс.

«Симуфилам», изначально разработанный под кодовым названием PTI-125, был создан нейробиологами Линдси Бернс и Хау-Ян Вангом. Этот препарат направлен на борьбу с патологиями филамина A, который деформируется и вызывает воспалительные процессы в мозге, способствуя образованию бета-амилоидных белков. Исследователи выдвинули гипотезу, что PTI-125 способен устранить эти негативные воздействия.

В августе 2020 года название препарата было изменено на «Симуфилам», и уже в ходе предварительных испытаний пациенты начали замечать улучшения всего через месяц — результат, который, по утверждениям исследователей, является «необычным для каких-либо испытаний по болезни Альцгеймера». «Симуфилам» стал объектом надежд, выступая, как лекарство, которое искали исследователи на протяжении многих лет. К концу июля 2021 года небольшая биофармацевтическая компания, проводившая клинические испытания «Симуфилама» на всего лишь пятидесяти участниках, неожиданно достигла рыночной капитализации в $5,4 млрд.

Победа оказалась недолгой. 18 августа 2021 года, всего через несколько недель после того, как акции компании достигли рекордного уровня, двое нейробиологов — Джеффри Питт из медицинского колледжа Вейл-Корнелл и Дэвид Бредт, экс-исполнительный директор таких фармацевтических гигантов, как Eli Lilly и Johnson & Johnson — подали в FDA «гражданскую петицию», в которой настоятельно рекомендовали провести тщательную проверку симуфилама. Их основной причиной для беспокойства стали утверждения о том, что в материалы по разработке препарата могли быть сфальсифицированы.

Чтобы подтвердить свои подозрения, они привлекли Мэтью Шрэга, невролога и нейробиолога из Университета Вандербильта, который впоследствии стал «одним из самых влиятельных разоблачителей в истории болезни Альцгеймера».

Используя программное обеспечение ImageJ и MIPAV, разработанное и одобренное Национальным институтом здравоохранения, Шрэг внимательно проанализировал изображения, представленные в исследовании симуфилама. Обладая опытом, он вскоре выявил признаки манипуляций с данными. Шрэг заметил, что микрофотографии — увеличенные изображения микроскопических особенностей мозговой ткани — были явно клонированы и представлены в качестве результатов, полученных при других условиях эксперимента.

Это открытие вызвало у него опасения о том, что он столкнулся не просто с недобросовестными практиками в научных исследованиях, но с чем-то гораздо более серьезным. «Как так получается, что подобные проблемы оставались незамеченными на протяжении многих лет или даже десятилетий?» — написал Пиллер.

Пиллер обсудил выводы Шрэга с десятками экспертов, включая ведущих исследователей, занимающихся болезнью Альцгеймера. Хотя большинство из них не решились открыто критиковать первоначальное исследование, некоторые, как, например, Донна Уилкок, специалист по болезни Альцгеймера из Университета Кентукки и впоследствии редактор журнала Alzheimer’s & Dementia, признала, что на ряде изображений были очевидные признаки подделки.

Некоторые эксперты, такие как Деннис Селко, профессор неврологических заболеваний в Гарварде и признанный исследователь болезни Альцгеймера, раскритиковали автора за его сомнения в «объективных доказательствах», подтверждающих, что снижение уровня амилоида в мозге человека способствует улучшению когнитивных функций. Селко, который по словам Пиллера является частью «амилоидной мафии», уверял, что он стоит на «правильной стороне истории».

Джордж Перри, ученый из Техасского университета в Сан-Антонио и редактор «Журнала о болезни Альцгеймера», поддержал позицию Пиллера, отметив, что многие исследователи болезни Альцгеймера слишком одержимы необходимостью быть правыми. Он заявил, что основная цель этих ученых заключается в том, чтобы добиться признания, и если это не Нобелевская премия, то хотя бы слава. По словам Перри, они стремятся быть отмеченными за свои величайшие достижения, и им невыгодно, чтобы амилоидная гипотеза потерпела крах, так как это лишит их возможности оставить наследие в науке.

В 2023 году, университетская комиссия признала Хоау-Яна виновным в «вопиющем нарушении этических норм» в связи с его работой в Cassava. В сентябре предыдущего года компания согласилась выплатить $40 млн Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) за введение инвесторов в заблуждение. Затем, в ноябре, Cassava признала, что «Симуфилам» не показал ожидаемых результатов в третьей фазе клинических испытаний, и компания объявила о прекращении исследований, после чего акции компании упали более чем на 80%.

Недавно Pfizer согласилась выплатить $59,7 млн, чтобы урегулировать обвинения о том, что приобретенная ею компания Biohaven, вводила в заблуждение программы здравоохранения, включая Medicare. Как известно, Pfizer давала взятки, чтобы врачи назначали препарат от мигрени Nurtec ODT.