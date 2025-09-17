Компания LimeWire, файлообменный сервис, который в начале 2000-х произвёл революцию в музыкальной индустрии, объявила о покупке бренда скандально известного фестиваля Fyre за бесценок — $245 тыс. Сделка состоялась во вторник, ее стоимость подтвердил генеральный директор LimeWire Джулиан Зехетмайр. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Билли Макфарланд. WSJ

«Fyre стал символом неудачного хайпа, но также вошел в историю. Мы не возрождаем фестиваль — мы оживляем бренд и мем. На этот раз с настоящими впечатлениями и без сэндвичей с сыром», — отметил Зехетмайр.

Основатель Fyre Festival Билли Макфарланд, отбывший четыре года в федеральной тюрьме за мошенничество после провала мероприятия в 2017 году, поддержал сделку. Он выразил энтузиазм по поводу планов LimeWire.

Оригинальный Fyre Festival в 2017 году позиционировался как роскошное мероприятие на Багамах с виллами, выступлениями Migos и Blink-182, а также едой от известных шеф-поваров. Однако участников встречали палатки для беженцев, простые сэндвичи с сыром и отсутствие артистов, что сделало фестиваль синонимом аферы.

После выхода из тюрьмы в 2022 году Макфарланд анонсировал второй Fyre Festival на острове Исла-Мухерес в Мексике, запланированный на уик-энд после Дня поминовения в 2024 году. Проект провалился: местные власти заявили об отсутствии информации о мероприятии, несмотря на заявления о партнерствах с организаторами, отелями и билетными сервисами. В итоге попытка смены локации не удалась, и фестиваль был отменен окончательно.