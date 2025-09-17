Компания LimeWire, файлообменный сервис, который в начале 2000-х произвёл революцию в музыкальной индустрии, объявила о покупке бренда скандально известного фестиваля Fyre за бесценок — $245 тыс. Сделка состоялась во вторник, ее стоимость подтвердил генеральный директор LimeWire Джулиан Зехетмайр. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
«Fyre стал символом неудачного хайпа, но также вошел в историю. Мы не возрождаем фестиваль — мы оживляем бренд и мем. На этот раз с настоящими впечатлениями и без сэндвичей с сыром», — отметил Зехетмайр.
Основатель Fyre Festival Билли Макфарланд, отбывший четыре года в федеральной тюрьме за мошенничество после провала мероприятия в 2017 году, поддержал сделку. Он выразил энтузиазм по поводу планов LimeWire.
Оригинальный Fyre Festival в 2017 году позиционировался как роскошное мероприятие на Багамах с виллами, выступлениями Migos и Blink-182, а также едой от известных шеф-поваров. Однако участников встречали палатки для беженцев, простые сэндвичи с сыром и отсутствие артистов, что сделало фестиваль синонимом аферы.
После выхода из тюрьмы в 2022 году Макфарланд анонсировал второй Fyre Festival на острове Исла-Мухерес в Мексике, запланированный на уик-энд после Дня поминовения в 2024 году. Проект провалился: местные власти заявили об отсутствии информации о мероприятии, несмотря на заявления о партнерствах с организаторами, отелями и билетными сервисами. В итоге попытка смены локации не удалась, и фестиваль был отменен окончательно.