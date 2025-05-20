В России растет интерес к «избингу»: жители мегаполисов стремятся сбежать от городской суеты и отдохнуть в традиционном деревенском жилье. Для одних это способ устроить диджитал-детокс, для других — активно провести время на природе за колкой дров и растапливанием печи. «Авито Путешествия» провела исследование возрастающего спроса на самобытность и поделилась подробностями с редакцией «Инк.».

За год спрос на посуточную аренду избушек на «Авито Путешествиях» по России вырос в 2,5 раза. А вслед за спросом растет и предложение: количество доступных для посуточной аренды изб по стране год к году увеличилось в 2,2 раза. Большинство «сказочных» объектов по данным на апрель 2025 года представлено в Московской (19%), Самарской (15%) и Ленинградской (10%) областях, а также в Дагестане (6%), Краснодарском крае и Татарстане (по 4%), Псковской и Свердловской областях (по 3%).

Среди регионов, попавших в топ-15 по объему предложения, существеннее всего выбор изб год к году вырос в Самарской (в 14 раз), Саратовской (в 3,3 раза) и Московской областях (в 2,7 раза), Татарстане (в 2,4 раза), Свердловской (в 2,3 раза) и Ленинградской областях (в 2,2 раза).

Обычно путешественники останавливаются на две ночи и вчетвером. Самые многочисленные компании по статистике собираются в Дагестане (шесть гостей).

Средняя стоимость посуточной аренды избушки по России — 10 150 руб. Самые доступные цены — в Нижегородской области (4 860 руб., Карелии (5 440 руб.), Саратовской области (5,5 тыс. руб.) и Башкортостане (6 тыс. руб.). Дороже всего «избинг» обойдется путешественникам по Тверской области (14 980 руб.), Дагестану (14 330 руб.), Кемеровской (13 280 руб.) и Московской областям (11 730 руб.).