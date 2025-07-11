Наша галактика Млечный Путь — это гигантский звездный остров, плывущий в безбрежном океане космоса. Нам известно, что у него есть свита — около 60 небольших галактик-спутников, которые гравитационно связаны с нами и вращаются вокруг нашего центра. Эта картина казалась астрономам относительно ясной и понятной.

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Однако на протяжении десятилетий эта картина создавала серьезную проблему для космологов. Стандартная модель космологии, известная как теория Лямбда-CDM (Lambda Cold Dark Matter), которая блестяще описывает крупномасштабную структуру Вселенной, предсказывала нечто иное. Согласно этой теории, вокруг Млечного Пути должно быть гораздо больше галактик-спутников, чем мы видим.

Это расхождение, известное как «проблема отсутствующих спутников», стало одной из главных загадок современной астрофизики. Куда подевались все эти предсказанные галактики? Может быть, наша основная теория о строении Вселенной неверна? Или мы просто чего-то не видим?

Новые спутники

Новое исследование, проведенное космологами из Даремского университета, предлагает революционный ответ на этот вопрос. Используя передовые методы компьютерного моделирования, ученые пришли к выводу, что недостающие галактики все это время были рядом с нами. Мы просто не могли их увидеть.

Исследователи утверждают, что вокруг Млечного Пути на самом деле вращается от 80 до 100 галактик-спутников, о существовании которых мы даже не подозревали. Эти галактики — настоящие «сироты» космоса. Они настолько тусклые и маленькие, что до сих пор ускользали от наших телескопов.

Ключ к разгадке кроется в их истории. Согласно моделированию, эти галактики-сироты когда-то были обычными карликовыми галактиками, каждая из которых находилась в центре собственного гигантского сгустка темной материи, называемого гало. Однако, вращаясь миллиарды лет вокруг массивного Млечного Пути, они стали жертвами его мощной гравитации.

Наша галактика буквально «ободрала» их, лишив большей части их родительских гало из темной материи, а вместе с ними — и большей части звезд. В результате эти галактики стали чрезвычайно тусклыми и компактными. Существующие космологические симуляции просто не имели достаточного разрешения, чтобы отследить эволюцию таких маленьких объектов, и они «терялись» в расчетах.

Команда из Дарема использовала новую методику, объединив самые высокопроизводительные симуляции с новыми математическими моделями. Это позволило им впервые отследить судьбу этих галактик-сирот и предсказать их количество и распределение.

Это открытие может стать триумфом стандартной космологической модели. Если новые, более мощные телескопы, такие как строящаяся обсерватория имени Веры Рубин, смогут обнаружить эти предсказанные тусклые галактики, это станет убедительным подтверждением правильности наших представлений об эволюции Вселенной.