Сэм Альтман — генеральный директор и сооснователь OpenAI. Он известен не только своим вкладом в развитие искусственного интеллекта, но и активной деятельностью в сфере венчурного капитала. «Инк.» разобрался, сколько зарабатывает Сэм Альтман и чем он владеет.

Состояние

По состоянию на 25 февраля 2025 года состояние Сэма Альтмана составляет $1,1 млрд, при этом на посту генерального директора OpenAI предприниматель получает зарплату в размере всего $65 тыс. в год. Доли в компании у него нет.

Основной доход Альтмана складывается за счет успешных вложений в стартапы — его инвестиционный портфель оценивается в $2,8 млрд.

Инвестиции

В возрасте 19 лет будущий глава OpenAI создал мобильное приложение для отслеживания местоположения в реальном времени Loopt. Разработка Альтмана не получила широкой популярности, но в 2012 году предпринимателю удалось продать проект корпорации Green Dot за $43,4 млрд.

Средства от продажи позволили Альтману создать свой первый венчурный фонд Hydrazine и получить статус одного из самых влиятельных инвесторов в мире. Уже к 2014 году предприниматель инвестировал в 40 компаний — пять из них принесли рост капитала в стократном размере.

При этом самым удачным вложением оказался платежный оператор Stripe, который сейчас является третьим по стоимости стартапом в США после SpaceX и OpenAI. «Часто бывает, что с одного лучшего капиталовложения получается больше денег, чем со всех остальных вместе взятых», — признается Альтман.

Стоимость компании оценивают в $65 млрд. Доля Альтмана — менее 2% акций, однако даже так это остается прибыльной инвестицией. В прошлом году Stripe объявила о грядущем партнерстве с OpenAI.

В дальнейшем списке инвестиций Альтмана фигурируют известные на весь мир компании: Asana, Reddit, Uber, Instacart и Pinterest. А всего в этом перечне более 100 стартапов.

В 2020 году Альтман основал фонд Apollo Projects под руководством своего брата Макса. Сам Сэм и еще один его брат, Джек, выступают в роли консультантов. Фонд нацелен на инвестиции в перспективные компании, которые, по мнению Альтмана, обделены вниманием из-за приоритета программного обеспечения над «железом».

Hydrazine Capital управляет четырьмя фондами с общим объемом средств в $1,7 млрд. Кроме того, согласно официальным документам, фонду Apollo Projects принадлежит еще $500 млн.

Руководитель

С 2015 по 2019 год Альтман возглавлял Y Combinator. Этот технологический инкубатор известен тем, что предоставил начальное финансирование компаниям Stripe, Airbnb и Dropbox, а также многим другим стартапам.

Сейчас, помимо основной деятельности, Альтман занимает кресла председателя правления Oklo Inc. и Helion Energy — компаний, разрабатывающих технологии чистой энергетики. Эти руководящие посты не только обеспечивают ему дополнительные источники дохода, но и отражают его увлечение экологичными и новаторскими технологиями. Активное участие Альтмана в развитии этих компаний свидетельствует о его стремлении решать глобальные проблемы с помощью инноваций.