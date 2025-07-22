Энтузиаст и YouTube-блогер GizmoSlip Tech продемонстрировал впечатляющие результаты модификации мобильного графического процессора GeForce RTX 5090 Laptop. С помощью так называемого «шунт-мода» он увеличил лимит энергопотребления (TGP) GPU со стандартных 175 Вт до 250 Вт, добившись прироста производительности в играх до 40%.

Nvidia

Что такое шунт-мод и в чем его риск?

Шунт-модификация (shunt mod) — это популярный среди оверклокеров аппаратный трюк. Он заключается в изменении схемы измерения мощности на печатной плате видеокарты. По сути, мод «обманывает» контроллер, заставляя его думать, что GPU потребляет меньше энергии, чем на самом деле. Это позволяет обойти заводские ограничения по TGP и подать на графический процессор больше мощности, что, в свою очередь, дает возможность достичь более высоких тактовых частот.

Важно понимать, что такие модификации крайне рискованны. Они не рекомендуются для повседневного использования, так как превышение номинальных характеристик видеокарты может привести к ее необратимому повреждению. Для выполнения шунт-мода требуются глубокие знания в области электроники.

Результаты тестов: от 4% до 41%

Эксперимент проводился на игровом ноутбуке Eluktronics Hydroc 16 G2, оснащенном процессором Core Ultra 9 275HX и 48 ГБ памяти DDR5−7200. Графический процессор GeForce RTX 5090 Laptop основан на том же кремнии GB203, что и настольные карты высокого класса, и содержит 10 496 CUDA-ядер.

Результаты после увеличения TGP до 250 Вт (+43%) оказались впечатляющими:

Средний прирост производительности: 18% по всем играм.

18% по всем играм. Максимальный прирост: В GPU-зависимых играх, таких как Black Myth: Wukong , Witcher 3 и Cyberpunk 2077 , улучшение частоты кадров превысило 20%.

В GPU-зависимых играх, таких как , и , улучшение частоты кадров превысило 20%. Минимальный прирост: В процессорозависимых играх, например, в Shadow of the Tomb Raider, прирост был незначительным — всего 4%.

Это наглядно демонстрирует, что производительность флагманского мобильного чипа Nvidia Blackwell искусственно ограничена лимитом TGP.

Почему производители так не делают?

Основная причина — тепловыделение. Повышение TGP неизбежно ведет к увеличению нагрева, с которым штатная система охлаждения ноутбука может не справиться. Хотя некоторые производители, как XMG, заявляют, что их системы охлаждения (включая внешнюю СЖО XMG Oasis) имеют значительный запас и удерживают температуру GPU ниже 80°C даже при разгоне, они обязаны соблюдать рекомендации Nvidia.

Эксперимент GizmoSlip Tech доказывает, что кремний GB203 обладает огромным запасом мощности, который энтузиасты могут попытаться раскрыть на свой страх и риск.