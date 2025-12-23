Оказывается, для многих россиян служебный роман — уже не запретная тема, а реалии жизни. Согласно исследованию, проведенному онлайн‑кинотеатром «КИОН» совместно с дейтинг‑приложением Twinby, 64% россиян считают отношения с коллегами вполне нормальными или скорее приемлемыми. Подробности — в распоряжении «Инка».

senivpetro / Freepik

Интересно, что категорически против служебных романов выступают лишь 13% опрошенных.

«Работа давно перестала быть только местом выполнения задач, — объясняет психолог сервиса Twinby Лариса Каравайцева. — Для многих это основная социальная среда, где формируются доверие, близость и ощущение своей важности и нужности. В таких условиях чувства возникают естественно».

Любовь и карьера: где грань?

Впрочем, безоблачной картину не назовешь. Отношение к последствиям остается двойственным:

32% считают служебный роман скорее опасным для карьеры;

28% — не видят какой-то серьезной опасности.

А вот насчет продолжения работы после расставания мнения почти единодушны: 71% уверены, что это практически невозможно. Лишь 21% полагают, что личная история не обязана ставить крест на профессиональном взаимодействии.

Молодежь — за свободу выбора

Особенно лояльны к офисным чувствам молодые сотрудники (18–25 лет):

49% относятся к служебным романам нейтрально;

по 18% выбрали варианты «скорее положительно» и «скорее отрицательно».

«В этом возрасте идентичность еще формируется, поэтому люди чаще разрешают себе жить “по‑своему”, а не по тому “как принято” в социуме», — комментирует Каравайцева.

Где рождается любовь?

Миф о флирте в рабочих чатах оказался преувеличен: 70% опрошенных никогда не флиртовали в переписке. А вот где действительно зарождаются чувства:

совместные проекты (33%) — главный триггер романтических отношений.

корпоративы (26%) — на втором месте.

просто во время работы (18%) — классика жанра.

Опыт романтических отношений с коллегами был у каждого четвертого участника исследования (25%). Чаще всего такие истории случались в маркетинге (25%) и креативных индустриях (23%).

Главные страхи: не чувства, а репутация

Основные опасения связаны не с эмоциями, а с профессиональными рисками:

21% боятся конфликта интересов;

20% переживают из‑за сплетен в коллективе;

еще 20% опасаются потерять профессиональную репутацию.

При этом 57% участников опроса никогда не имели романтических отношений с коллегами, а 18% ограничивались лишь взаимной симпатией.

Исследование проведено в декабре 2025 года среди более чем 1 400 пользователей из разных городов России.

И раз уж служебные романы стали почти нормой, самое время посмотреть, как их обыграли в кино. 1 января 2026 года в онлайн‑кинотеатре «КИОН» состоится премьера комедии «Жека Рассел». По сюжету скромный бухгалтер неожиданно превращается в собаку своей коллеги, в которую он беззаветно влюблен.