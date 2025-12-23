Оказывается, для многих россиян служебный роман — уже не запретная тема, а реалии жизни. Согласно исследованию, проведенному онлайн‑кинотеатром «КИОН» совместно с дейтинг‑приложением Twinby, 64% россиян считают отношения с коллегами вполне нормальными или скорее приемлемыми. Подробности — в распоряжении «Инка».
Интересно, что категорически против служебных романов выступают лишь 13% опрошенных.
«Работа давно перестала быть только местом выполнения задач, — объясняет психолог сервиса Twinby Лариса Каравайцева. — Для многих это основная социальная среда, где формируются доверие, близость и ощущение своей важности и нужности. В таких условиях чувства возникают естественно».
Любовь и карьера: где грань?
Впрочем, безоблачной картину не назовешь. Отношение к последствиям остается двойственным:
А вот насчет продолжения работы после расставания мнения почти единодушны: 71% уверены, что это практически невозможно. Лишь 21% полагают, что личная история не обязана ставить крест на профессиональном взаимодействии.
Молодежь — за свободу выбора
Особенно лояльны к офисным чувствам молодые сотрудники (18–25 лет):
«В этом возрасте идентичность еще формируется, поэтому люди чаще разрешают себе жить “по‑своему”, а не по тому “как принято” в социуме», — комментирует Каравайцева.
Где рождается любовь?
Миф о флирте в рабочих чатах оказался преувеличен: 70% опрошенных никогда не флиртовали в переписке. А вот где действительно зарождаются чувства:
Опыт романтических отношений с коллегами был у каждого четвертого участника исследования (25%). Чаще всего такие истории случались в маркетинге (25%) и креативных индустриях (23%).
Главные страхи: не чувства, а репутация
Основные опасения связаны не с эмоциями, а с профессиональными рисками:
Исследование проведено в декабре 2025 года среди более чем 1 400 пользователей из разных городов России.
И раз уж служебные романы стали почти нормой, самое время посмотреть, как их обыграли в кино. 1 января 2026 года в онлайн‑кинотеатре «КИОН» состоится премьера комедии «Жека Рассел». По сюжету скромный бухгалтер неожиданно превращается в собаку своей коллеги, в которую он беззаветно влюблен.