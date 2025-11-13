Российский рынок инвестиций в недвижимость демонстрирует противоречивую динамику. На середину ноября 2025 года совокупный объем вложений составил 712 млрд рублей, что на 33% ниже показателя аналогичного периода прошлого года (1,069 трлн руб.), пишет ТАСС со ссылкой на данные консалтинговой компании IBC Real Estate.

Несмотря на существенное снижение, текущие значения практически достигли первоначального прогнозного показателя в 750 млрд руб.

Знаковым событием стал рекордный всплеск инвестиционной активности в третьем квартале 2025 года, когда объем транзакций достиг 290 млрд руб. — максимального значения за последние десять лет. Аналитики связывают эту положительную динамику с последовательным снижением ключевой ставки Банком России, которое началось в июне 2025 года.

Сохраняется традиционная структура лидеров:

● офисная недвижимость — 29%;

● складская недвижимость — 21%;

● жилая недвижимость — 20%.

При этом все основные сегменты показали снижение объемов инвестиций по сравнению с 2024 годом.

На фоне улучшения рыночных условий IBC Real Estate пересмотрела годовой прогноз в сторону повышения. Ожидается, что по итогам 2025 года суммарный объем инвестиций достигнет 800−850 млрд руб.

Для Московского региона прогнозируется объем инвестиций в диапазоне 600−650 млрд руб., при том что текущий показатель уже приблизился к 550 млрд руб.

На 2026 год эксперты предвидят дальнейшую стабилизацию рынка с объемом инвестиций 600−650 млрд руб. Среди ожидаемых тенденций: сокращение сделок с офисными проектами под собственные нужды; уменьшение количества транзакций с активами иностранных собственников; сохранение выжидательной позиции жилых застройщиков.