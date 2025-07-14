Борьба с загрязнением воздуха — одна из немногих областей, где цели человечества кажутся едиными и неоспоримыми. Чистый воздух необходим для здоровья людей и экосистем. В последние десятилетия страны Восточной Азии, и в особенности Китай, добились огромных успехов в этом направлении, внедряя строгие экологические нормы и сокращая выбросы.

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Эти усилия принесли ощутимые плоды: улучшилось качество воздуха, снизилась смертность от респираторных заболеваний. Казалось бы, это абсолютная победа. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, раскрывает неожиданный и тревожный побочный эффект этой победы.

Оказывается, очищая воздух, мы, возможно, невольно подлили масла в огонь глобального потепления. На протяжении последних 15 лет ученые фиксируют ускорение темпов роста глобальной температуры, и теперь у них появилось объяснение этому феномену. И оно связано с тем самым загрязнением, с которым мы так успешно боремся.

Секрет этого парадокса кроется в двойственной природе некоторых загрязнителей. Речь идет о сульфатных аэрозолях — микроскопических частицах, которые образуются при сжигании ископаемого топлива. Эти частицы являются одним из главных компонентов смога и наносят огромный вред здоровью. Но в атмосфере они играют еще одну, неожиданную роль.

Сульфатные аэрозоли обладают высокой отражающей способностью. Находясь в атмосфере, они действуют как гигантское зеркало, отражая часть солнечного света обратно в космос и не давая ему нагревать поверхность Земли. По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), в 2021 году аэрозоли охлаждали планету примерно на 0,4°C. По сути, загрязнение воздуха непреднамеренно сдерживало часть потепления, вызванного парниковыми газами.

И вот здесь начинается самое интересное. Когда страны Восточной Азии начали масштабную кампанию по очистке воздуха, они добились сокращения выбросов сульфатов на 75%. Атмосфера стала чище, но вместе с этим исчез и «охлаждающий щит». Парниковые газы, эффект которых ранее частично маскировался аэрозолями, теперь проявили себя в полную силу.

«Мы смогли выделить климатические эффекты политики в области качества воздуха в Восточной Азии за последние 15 лет, — говорит ведущий автор исследования Бьорн Самсет. — Наш главный результат заключается в том, что очистка от аэрозолей в Восточной Азии, вероятно, стала причиной значительной части недавнего ускорения глобального потепления».

Ученые подчеркивают: это не значит, что нужно прекращать бороться с загрязнением. Климатический эффект от аэрозолей кратковременен, в то время как влияние углекислого газа ощущается на протяжении столетий. Ускорение потепления, вызванное «демаскировкой», скорее всего, тоже будет временным. Когда уровень загрязнения стабилизируется на низком уровне, темпы потепления вернутся к скорости, определяемой исключительно парниковыми газами. Но этот парадокс наглядно демонстрирует, насколько сложны и взаимосвязаны процессы в климатической системе Земли.