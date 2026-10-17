Режиссер Билли Корбен выпустит обновленную версию документального фильма «Кокаиновые ковбои» (Cocaine Cowboys), снятого в 2006 году. Для нее нейтросети улучшили изображение и создали постановочные сцены. Фильм можно будет посмотреть бесплатно с 13 ноября, сообщает Business Insider.

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Картина рассказывает о том, как Майами 1970-х стал главными воротами для наркотрафика в США благодаря Грисельде Бланко, известной как «крестная мать кокаина». Корбен использовал ИИ в двух направлениях. Он повысил качество многих статичных фотографий, добавив им фактуру. Кроме того, к рассказам бывших участников картелей и наемных убийц, которые ранее просто говорили в камеру, добавили сцены, созданные нейросетью.

Идея появилась осенью прошлого года, когда права на фильм вернулись продюсерской компании Rakontur, которой владеют Корбен и его партнер Альфред Спеллман. К работе привлекли студию New Territory Media. Ей предстояло обработать более 4 тыс. кадров: повысить разрешение интервью, добавить анимированную графику и воссоздать события, о которых говорят герои фильма. По словам Спеллмана, цель состояла в том, чтобы картина выглядела как вышедшая в 2026 году.

Корбен объяснил, что фильм по-прежнему отличается от других документальных работ темпом и стилем. Новая версия, по его словам, рассчитана на зрителей, которые не видели оригинал и не слышали о нем. Он добавил, что результат улучшался с каждым месяцем работы, а главным неудобством стало желание начать все заново.

«Кокаиновые ковбои» стали культовым фильмом в конце 2000-х. В 2008 году Корбен выпустил продолжение «Кокаиновые ковбои 2: Хастлинг с крестной матерью». Позднее фильмы получили вторую жизнь на стриминговых платформах, а в 2021 году вышел сериал Netflix «Кокаиновые ковбои: короли Майами». Интерес к теме вновь вырос в 2024 году после мини-сериала Netflix «Гризельда» с Софией Вергарой в главной роли.

Использование ИИ остается спорной темой в Голливуде: многие опасаются, что технология лишит людей работы. При этом ИИ продолжает активно использоваться в индустрии. Например, в фильме «Глубоко, как в могиле» (2026) появляется созданная ИИ версия покойного Вэла Килмера, а режиссер Алекс Гибни показал сгенерированного Илона Маска в документальной картине «Маск».

Корбен и Спеллман называют нейросети еще одним инструментом рассказа историй. Спеллман отметил, что технология позволяет масштабировать стиль и качество съемки так, как раньше было невозможно.

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