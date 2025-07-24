Tencent Holdings начала бета-тестирование CodeBuddy IDE — интеллектуального инструмента программирования для разработчиков ПО, который обеспечивает поддержку искусственного интеллекта (ИИ) и естественного языка для создания новых приложений. Об этом сообщает SCMP со ссылкой на заявление Tencent.

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Инструмент от Tencent Cloud, который занимается ИИ и облачными вычислениями, прошел закрытое 24-часовое тестирование, в котором приняли участие 50 тыс. приглашенных участников. В бета-тестировании участвовали реальные пользователи, не входящие в команду разработчиков CodeBuddy. Они оценивали предварительную версию нового инструмента программирования.

По заявлению TenCent, CodeBuddy использует полностью автоматизированный подход «разговор — это программирование». Это позволяет даже неопытному пользователю завершить весь процесс разработки, «не написав ни единой строчки кода», что повышает эффективность создания приложений.

Точная дата коммерческого выпуска CodeBuddy пока неизвестна, однако ожидается, что продукт будет представлен как в международной, так и в локальной версии. В международную версию CodeBuddy войдут такие модели ИИ, как Claude от Anthropic, GPT от OpenAI и Gemini от Google DeepMind.