Подразделение Sony Music сообщило об удалении более 75 тыс. сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ) песен с участием своих крупнейших звезд, включая Гарри Стайлса, Queen и Бейонсе. Компания раскрыла эту информацию в письме правительству Великобритании к поправкам в закон об авторском праве.

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По мнению представителей Sony, обнаруженные ей ИИ-фейки — лишь малая часть от общего количества сгенерированных композиций в музыкальной индустрии. Компания утверждает, что такие записи наносят «прямой коммерческий вред реальным исполнителям».

Правительство Великобритании поправками в закон об авторском праве хочет позволить компаниям, разрабатывающим ИИ, бесплатно обучать свои модели на различном контенте, включая музыку, фильмы, книги и газеты.

Sony Music в своем заявлении назвала предлагаемые изменения «поспешными, несбалансированными и необратимыми». Представители компании утверждают, что авторское право — «это право, а не регулирование». Компания подчеркнула выгоды существующей системы, при которой разработчики ИИ должны платить владельцам авторских прав за доступ к контенту для обучения своих моделей.

Музыкальный гигант предупредил, что предложения правительства могут нанести ущерб важной части экономики Великобритании, которая является третьим по величине музыкальным рынком в мире и вторым крупнейшим экспортером музыкальных композиций. В настоящее время Sony ведет переговоры по лицензированию своей интеллектуальной собственности компаниям, разрабатывающим ИИ, и считает, что предложения правительства Великобритании «уменьшат, а не увеличат лицензионную активность в области ИИ на британском рынке».

Ранее генеральный директор премии Академии звукозаписи Харви Мейсон — младший объявил, что премия Grammy будет принимать музыку, созданную с помощью ИИ. Он отметил, что подать заявку все еще могут только люди, но алгоритмы нейросетей могут быть использованы в работе над композициями.