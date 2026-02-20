Сооснователь британского онлайн-гиганта Asos Квентин Гриффитс найден мертвым в Таиланде. Миллионер выпал с балкона 17-го этажа своего кондоминиума в Паттайе. Полицейские не исключают криминальную версию его смерти.

При этом в квартире 58-летнего бизнесмена не нашли следов борьбы или взлома. Точную причину смерти установит только судебно-медицинская экспертиза, результаты которой придется ждать несколько месяцев. Знакомые семьи называют произошедшее загадкой и указывают на подозрительные обстоятельства.

Смерть Гриффитса наступила в разгар его конфликта с бывшей женой из Таиланда. Женщина обвиняла экс-супруга в хищении 500 тысяч фунтов из их совместного бизнеса. Она утверждала, что бизнесмен подделал документы и без ее ведома продал землю и акции компании. Гриффитс отвергал все обвинения, и разбирательство на момент его смерти еще не закончилось.

Миллионер стоял у истоков создания Asos. В 2000 году он вместе с партнерами запустил интернет-магазин, который со временем превратился в глобального ритейлера с оборотом 3 млрд фунтов. Одежду собственного бренда Asos носили принцесса Уэльская Кэтрин и экс-первая леди США Мишель Обама.

В компании Гриффитс проработал до 2005 года, занимая пост директора по маркетингу. После ухода удачно продавал акции: в 2010-м заработал 15 млн фунтов, в 2013-м — еще больше. Однако позже подал в суд на бухгалтеров, обвинив их в некачественных налоговых консультациях. Из-за их ошибок он потерял более 4 млн на сделках с акциями Asos и Achica.

В Таиланд бизнесмен переехал около 2007 года. Там он женился во второй раз, у пары родились сын и дочь. Несколько лет назад супруги расстались.

