Ларри Пейдж решил покинуть Калифорнию из-за планируемого налога на миллиардеров: соучредитель Google уже начал переносить часть своих бизнес-активов в другие штаты, опасаясь нового 5%-ного сбора.

Mantas Hesthaven, Unsplash

По данным Business Insider, Ларри Пейдж приступил к переносу части своих бизнес-активов из Калифорнии на фоне решения по предложенному налогу для миллиардеров в 2026 году. Сообщается, что сам он уже покинул штат.

Соучредитель Google перерегистрирует несколько своих компаний в Делавэре, среди которых семейный офис Koop, исследовательская лаборатория Flu Lab, авиакомпания Dynatomics и стартап по разработке летающих автомобилей One Aero.

Ранее миллиардер сообщал знакомым о своем решении уйти из штата из-за предлагаемого налога для сверхбогатых, который предполагает 5%-ное обложение активов свыше $1 млрд. Против этой инициативы также выступили Дэвид Сакс, Палмер Лаки и Алексис Оханян.

Согласно законодательству Калифорнии, место жительства определяется характером связей человека со штатом, при этом учитываются такие факторы, как время, проведенное в штате, и наличие существенных деловых связей. Если законопроект будет одобрен в конце года, он вступит в силу задним числом для жителей Калифорнии, проживающих в штате с 1 января 2026 года.