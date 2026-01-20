Аукцион по продаже аэропорта Домодедово признан несостоявшимся из-за отсутствия допущенных участников. Об этом следует из материалов торговой площадки.

Planet Volumes / Unsplash

На участие в аукционе была подана одна заявка — от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого. Однако претендент не был допущен к торгам. В протоколе указано, что причиной признания аукциона несостоявшимся стало отсутствие участников, соответствующих установленным требованиям.

О планах выставить аэропорт на торги стало известно в декабре. Прием заявок проходил с 13 по 19 января. Начальная цена лота составляла более 132 млрд руб., шаг аукциона был установлен на уровне 1%. В конце прошлого года министр финансов Антон Силуанов сообщал о наличии потенциального покупателя. После новогодних праздников объявление о продаже Домодедово за 132,2 млрд руб. также появлялось на «Авито», где продавцом было указано ПАО «Банк ПСБ».

Ранее аэропорт принадлежал бизнесменам Дмитрию Каменщику, Валерию Когану и ряду юридических лиц. В июне прошлого года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял Домодедово в пользу государства. Аэропорт, отнесенный к стратегическим объектам, тогда оценивался в 1 трлн руб.